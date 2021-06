Au coeur de votre été Ville de Talence, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Talence.

Au coeur de votre été

du jeudi 1 juillet au dimanche 29 août à Ville de Talence

Comme tous les ans à Talence, la Ville est heureuse de vous proposer une riche programmation culturelle, sportive et de loisirs pour que vous profitiez au mieux de cette période estivale souvent synonyme de repos, de retrouvailles et de découvertes. Grâce à ses supports et talents culturels variés, la Ville développe, année après année, son offre culturelle en proposant des animations pour tous et réunissant les différents genres artistiques. Danse, musique, théâtre seront à l’honneur avec autant de festivals, spectacles et concerts qui jalonneront ces deux mois à venir. Côté sport, de nombreuses activités en extérieur s’offrent à tous et un programme a été plus particulièrement travaillé à destination des enfants pour profiter pleinement de la saison. De la course d’orientation à l’escalade de falaises, en passant par le VTT, l’accrobranche, de multiples sports de raquettes, des activités sur l’eau ou encore trois mini-camps : chacun aura l’occasion de pratiquer son sport favori, d’en découvrir de nouveaux et, à n’en pas douter, de se forger de bons souvenirs ! En famille ou entre amis, profitez donc d’un été heureux et animé à Talence. Toutes les animations sont détaillées dans ce dépliant : Talence est au cœur de votre été ! [Programme complet](https://fr.calameo.com/read/002831350a834c21e2919)

Entrée libre ou iscription selon les activités

La ville de Talence met en place diverses animations pour animer votre été !

Ville de Talence 33400 Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

