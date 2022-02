AU COEUR DE VOS SOUVENIRS COVER »70/80″ Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Catégories d’évènement: Coye-la-Forêt

Oise

AU COEUR DE VOS SOUVENIRS COVER »70/80″ Coye-la-Forêt, 5 mars 2022, Coye-la-Forêt. AU COEUR DE VOS SOUVENIRS COVER »70/80″ Coye-la-Forêt

2022-03-05 – 2022-03-05

Coye-la-Forêt Oise Coye-la-Forêt 15 Récital Concert le 5 mars 2022 au centre culturel de Coye la Forêt

Vincent Casalta, chanteur interprète nous invite pour son unique passage dans une ambiance 70/80 Au Cœur de Vos Souvenirs. Un récital familial et convivial pour toute une génération. 2 séance prévues : 15h30 et 20h30

Afin d’assurer le nombre de place assise merci de faire votre pré réservation par mail à : post.contactstudio17@gmail.com ou en téléphonant directement au 06 21 10 48 47 Un rendez à ne pas manquer !!! Ambiance garantie Récital Concert le 5 mars 2022 au centre culturel de Coye la Forêt

Coye-la-Forêt

