Au cœur de Ramatuelle en avril Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

Au cœur de Ramatuelle en avril Ramatuelle, 12 avril 2022, Ramatuelle. Au cœur de Ramatuelle en avril Place Général de Gaulle Eglise de Ramatuelle Ramatuelle

2022-04-12 – 2022-04-12 Place Général de Gaulle Eglise de Ramatuelle

Ramatuelle Var Visite insolite et gratuite du village :

Laissez-vous dévoiler les trésors et secrets des ruelles du vieux village, ouvrez vos oreilles aux contes et légendes de la commune …

Animée par Gisèle de la “Cie D’RAMA – Théâtre” Place Général de Gaulle Eglise de Ramatuelle Ramatuelle

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Ramatuelle, Var Autres Lieu Ramatuelle Adresse Place Général de Gaulle Eglise de Ramatuelle Ville Ramatuelle lieuville Place Général de Gaulle Eglise de Ramatuelle Ramatuelle Departement Var

Ramatuelle Ramatuelle Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramatuelle/

Au cœur de Ramatuelle en avril Ramatuelle 2022-04-12 was last modified: by Au cœur de Ramatuelle en avril Ramatuelle Ramatuelle 12 avril 2022 Ramatuelle Var

Ramatuelle Var