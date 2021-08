Paris Athénée - Théâtre Louis Jouvet Paris Au Cœur de l’océan Athénée – Théâtre Louis Jouvet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un oligarque finance la première colonie sous-marine de très grande profondeur. Il descend avec une équipe venue valider l’implantation. Ils prennent la température de nos rapports, en tant qu’espèce, avec le milieu aquatique. Une force venue des abysses s’oppose à leur présence. Un dialogue s’instaure. _L’opéra est construit autour de la relation entre techniques vocales étendues et stratégies de composition laissant une bonne place à l’improvisation. Il mélange abstraction et propositions mélodiques. Il vise à permettre d’apprécier les très hauts niveaux d’intensité proposés par ces vocalistes rares sur les plateaux d’opéra._ Musique : Frédéric Blondy, Arthur Lavandier Texte et mise en scène : Halory Goerger Avec Le Balcon Direction musicale : Maxime Pascal La capitaine : Claire Bergerault La biologiste : Audrey Chen Une plongeuse : Isabelle Duthoit L’océanographe : Han Buhrs Minton : Phil Minton L’entrepreneur : Alex Nowitz La géologue : Ute Wasserman Scénographie : Myrtille Debièvre Vidéo : Jacques Hoepffner Lumières : Annie Leuridan Costumes : Pascale Lavandier Assistée de : Jeanne Lébène Accessoires : Marguerite Lantz Projection sonore : Florent Derex Opéra de Frédéric Blondy et Arthur Lavandier Athénée – Théâtre Louis Jouvet Square de l’Opéra Louis-Jouvet, 7 rue Boudreau, 75009 Paris Paris Paris 9e Arrondissement Paris

2021-10-15T20:00:00 2021-10-15T21:30:00;2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T21:30:00;2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T17:30:00

