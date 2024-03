« Au cœur de l’hiver » Jean-Marc Rochette Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Grenoble, lundi 18 mars 2024.

« Au cœur de l’hiver » Jean-Marc Rochette Dessin-concert inédit, à l’occasion de la sortie du premier récit illustré de Jean-Marc Rochette « Au cœur de l’hiver » 18 et 19 mars Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas Tarif au choix : 4 à 25€

En 2020, au moment où il débute le dessin de La Dernière Reine, Jean-Marc Rochette fait le choix de s’installer à l’année aux Étages, dans le massif des Écrins. Le hameau n’est plus habité l’hiver depuis les années 60. Coupée par plusieurs couloirs d’avalanche, sa route d’accès se ferme en décembre, pour ouvrir en mars. C’est dans cette île de glace et de neige, que l’auteur entame un hivernage en forme de voyage intérieur, où le quotidien côtoie l’extraordinaire. Attaque de loups, avalanches, disparitions, rencontre poignante avec une renarde : sur scène, en dialogue avec la musique et la voix, Jean-Marc Rochette dessine la beauté généreuse et violente de la haute montagne. Une immersion totale au cœur de l’hiver.

Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas 38 Rue Très Cloîtres, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

