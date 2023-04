Au coeur de l’estuaire

2023-04-21 10:30:00 – 2023-04-21 12:30:00 . Lors d’une courte promenade, affûtez vos connaissances et découvrez l’histoire de l’estuaire de l’Orne.

Visite guidée d’1 heure aux abords de la Maison de la nature

Tout public (dès 6 ans).

(2km/1h) – Niveau 1

CPIE vallée de l'Orne

