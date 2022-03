Au coeur de l’estuaire Sallenelles Sallenelles Catégories d’évènement: Calvados

Sallenelles

Au coeur de l’estuaire Sallenelles, 13 avril 2022, Sallenelles. Au coeur de l’estuaire Sallenelles

2022-04-13 16:30:00 – 2022-04-13 17:30:00

Sallenelles Calvados Lors d’une courte promenade, affûtez vos connaissances et découvrez l’histoire de l’estuaire de l’Orne.

Visite guidée d’1 heure aux abords de la Maison de la nature

Tout public (dès 6 ans).

(2km/1h) – Niveau 1 Lors d’une courte promenade, affûtez vos connaissances et découvrez l’histoire de l’estuaire de l’Orne.

Visite guidée d’1 heure aux abords de la Maison de la nature

Tout public (dès 6 ans).

(2km/1h) – Niveau 1 Lors d’une courte promenade, affûtez vos connaissances et découvrez l’histoire de l’estuaire de l’Orne.

Visite guidée d’1 heure aux abords de la Maison de la nature

Tout public (dès 6 ans).

(2km/1h) – Niveau 1 Sallenelles

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Sallenelles Autres Lieu Sallenelles Adresse Ville Sallenelles lieuville Sallenelles Departement Calvados

Sallenelles Sallenelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sallenelles/

Au coeur de l’estuaire Sallenelles 2022-04-13 was last modified: by Au coeur de l’estuaire Sallenelles Sallenelles 13 avril 2022 Calvados SALLENELLES

Sallenelles Calvados