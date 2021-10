Le ViganLe Vigan Le Vigan Le Vigan Gard, Le Vigan Au coeur de l’Agriculture Cévenole Le Vigan Le Vigan Le ViganLe Vigan Catégories d’évènement: Gard

Au coeur de l'Agriculture Cévenole 2021-10-29 – 2021-10-29

Le Vigan Gard Maison de pays Office de Tourisme Le Vigan Gard Le Vigan Rendez-vous à 8h à l’Office de tourisme pour une petite collation, départ en covoiturage vers le hameau de l’Arboux.Départ de la randonnée direction Costubague typique hameau au milieu des chênes verts et résineux, nous suivrons un sentier caladé entre des murets de schiste jusqu’à la Planque et atteindrons Les Gatges où nous découvrirons les premiers traversiers de culture Oignons doux des Cévennes (AOP). Niveau facile, dénivelé positif 380m, 10 km. Repas à L’épicerie Café de Mandagout. L’ après-midi nous irons à la rencontre de Gaëtan Reilhan jeune producteur (Président de la coopérative Oignon doux des Cévennes) qui nous fera découvrir son travail. Retour vers 17h30. Limité à 20 personnes. fira.le3@orange.fr +33 4 67 81 01 72 http://www.randocevennesfira.com/ dernière mise à jour : 2021-09-29 par

