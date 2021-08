Au cœur de la Provence – Visite libre du Domaine Saint-Antonin Domaine Saint-Antonin, 18 septembre 2021, Jouques.

Visite libre du Domaine Saint-Antonin, à la découverte de son patrimoine et de l’art santonnier NIché au coeur de 100 hectares de forêt et de champs, le Domaine Saint-Antonin appartient aujourd’hui encore aux descendants d’Annibal THUS (1579-1644/45), chanoine de l’église cathédrale de Fréjus, qui l’acquit en 1633. De cette période sont conservés un pigeonnier, fleuron du domaine, daté par une inscription de 1643, ainsi qu’une chapelle domestique consacrée, et quelques éléments structurels de la bastide. Au début du XIXe, une vaste terrasse agrémentée d’un petit bassin à jets d’eaux et d’un bel escalier d’accès, a également été aménagée. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce domaine privé ouvre exceptionnellement ses portes pour vous faire voyager au cœur de la Provence traditionnelle et vous amener sur les pas de la santonnière TOUN… Refuge animalier depuis 2019, le Domaine Saint-Antonin renoue également avec son passé agricole en accueillant différents exploitants (safranière, truffière) parmi lesquelles une chèvrerie biologique et plusieurs apiculteurs. [[https://youtu.be/OmjHHvYPnb4](https://youtu.be/OmjHHvYPnb4)](https://youtu.be/OmjHHvYPnb4)

