Médiathèque intercommunale de Sélestat, le samedi 23 janvier

### Au coeur de la nuit La nuit comme vous ne l’avez jamais lue s’invite à vos oreilles à travers 5 lectures issues des littératures de l’imaginaire. Classiques ou contemporaines, elles vous dévoilent un monde différent, tantôt inquiétant, tantôt merveilleux… [www.mediatheque-selestat.net](http://www.mediatheque-selestat.net)

