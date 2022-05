Au Coeur de la Nature : se connecter avec la magie du vivant, 22 juin 2022, .

Au Coeur de la Nature : se connecter avec la magie du vivant

2022-06-22 – 2022-06-22

Se connecter avec la magie du vivant ! Ateliers pour petits et grands.

10h : la magie des plantes sauvages utiles

15h : balade sensorielle.

Durée 2h 1/2 Prévoir pique-nique pour terminer l’atelier de 10h et goûter pour celui de 15h, chapeau et bouteille d’eau. Participation libre et consciente, sur inscription et susceptible d’évoluer selon les conditions (publics, météo) 10 inscrits minimum parlez-en !! Lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription.

