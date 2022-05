Au Coeur de la Nature : se connecter avec la magie du vivant, 8 juin 2022, .

Au Coeur de la Nature : se connecter avec la magie du vivant

2022-06-08 – 2022-06-08

Se connecter avec la magie du vivant ! Ateliers pour petits et grands.

8h30 : Se relier aux oiseaux par leur chant

15h : La magie des plantes sauvages utiles

Durée 2h 1/2 goûter pour terminer l’atelier de 15h. Participation libre et consciente, sur inscription et susceptible d’évoluer selon les conditions (publics, météo) 10 inscrits minimum parlez-en !! Prévoir chapeau et bouteille d’eau. Lieu de rendez-vous communiquer à l’inscription.

