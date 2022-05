Au coeur de la Hêtraie Montroty Montroty Catégories d’évènement: Montroty

Montroty Seine-Maritime Montroty « Au cœur de la hêtraie »Un forestier vous plongera dans le fonctionnement de la plus grande forêt de Normandie, conjugué au passé, présent et futur.

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Randonnée ouverte à tous de 5km. RDV à la sortie de Montroty direction Neuf Marché, parking du carrefour route Bord du bois / RD1.

info@tourismedes4rivieresenbray.com +33 2 35 90 28 34

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Randonnée ouverte à tous de 5km. RDV à la sortie de Montroty direction Neuf Marché, parking du carrefour route Bord du bois / RD1. Montroty

