Au cœur de la ferme Centre PEP Saint-Urcize, mardi 9 juillet 2024.

Au cœur de la ferme dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 9 et 20 juillet Centre PEP 1165 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-09T06:30:00+02:00 – 2024-07-09T07:00:00+02:00

Fin : 2024-07-20T18:30:00+02:00 – 2024-07-20T19:00:00+02:00

Viens participer aux séances d’équitation dans un cadre idéal! Tu feras 2 séances de poney, balade, manège, pensage, soin et de nombreux jeux avec les poneys.

Nous allons préparer nos repas donc tous les jours tu participeras à l’élaboration de bons petits plats comme un chef. Les produits locaux seront à l’honneur.

Tous les jours, les animateurs.trices te proposeront de faire des jeux de plein air afin de découvrir la nature qui t’entoure!

Et puisqu’il est important de concerver un merveilleux souvenir de ta colo, tu auras la chance avec tous tes nouveaux amis de monter une vidéo de toute ton aventure.

Les objectifs pédagogiques du séjour:

– vivre ensemble: laïcité, solidarité, citoyenneté, égalité

Permettre aux jeunes de trouver leur place dans le groupe.

– Ecouter les idées de chacun

– Exprimer ses envies

– Avoir des objectifs communs

Permettre aux jeunes de s’imprégner de l’environnement local

pour gagner en confiance en soi.

Retour sur expérience au reste du groupe

Centre PEP Saint Urcize Saint-Urcize 15110 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « pevlc@lespe14.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://lespep14.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0625759822 »}]

ferme campagne

https://saint-urcize.fr/MSU1.php?index=1