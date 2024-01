Au cœur de la faune sauvage normande Allouville-Bellefosse, samedi 6 avril 2024.

Au cœur de la faune sauvage normande Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Le programme européen de développement rural LEADER permet aux acteurs locaux de co-construire des stratégies locales de développement et de prendre en charge l’avenir de leur propre territoire. Porté par le Parc en partenariat avec cinq autres communautés de communes depuis 2014, le programme LEADER Seine Normande a accompagné 67 projets dynamisant le territoire en leur permettant de bénéficier de fonds européens. Parmi ses projets phare, Leader a participé à l’extension de la muséographie et de l’espace de découverte de l’association CHENE (Centre d’Hébergement et d’Étude sur la Nature et l’Environnement), à Allouville-Bellefosse, qui agit depuis 1980 pour le respect et la défense de la faune sauvage via des actions de sensibilisation et de sauvegarde.

Au cours d’une visite pédagogique et ludique de l’espace de découverte, venez découvrir le long chemin qui retrace l’évolution des premiers dinosaures volants à la diversité des oiseaux actuels. La nouvelle muséographie, avec ses animaux naturalisés vous permettra de (re)découvrir la faune de Normandie. Immersion sonore garantie car les cris et chants des animaux accompagneront votre visite de cette partie de l’Espace Découverte. Arnaud Genouville, animateur nature, vous proposera une visite guidée suivie d’une activité qui vous plongera au coeur de la faune sauvage de votre territoire. Percez les secrets de la muséographie et devenez des experts en faune de la Seine Normande lors de ce Rendez-vous ludique et interactif !

12 Rue du Musée

Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00



L’événement Au cœur de la faune sauvage normande Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2024-01-25 par Yvetot Normandie Tourisme