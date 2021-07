Mantes-la-Jolie Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie, Yvelines Au cœur de la Collégiale Notre-Dame : jeu vidéo Collégiale Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie, le samedi 18 septembre à 14:00

**Un jeu vidéo autour de l’histoire de la collégiale à l’aide de votre smarthphone et de tablettes numériques.** Grâce au carnet d’Alphonse Durand retrouvé, partez à la recherche du cœur de Philippe Auguste ! Un jeu vidéo de type Escape Game vous plonge en immersion dans la collégiale de Mantes au cours de la seconde guerre mondiale. Grâce à l’ingénierie des étudiants de l’IUT de Mantes et de Vélizy vous percerez les mystères de la collégiale. Accomagné par le concepteur du projet, des tablettes numériques seront mises à votre disposition. Un jeu vidéo autour de l’histoire de la collégiale à l’aide de votre smarthphone et de tablettes numériques Collégiale Notre-Dame à Mantes-la-Jolie Place Jean-XXIII 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

