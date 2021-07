Hendaye Hendaye 64700 Hendaye, Pyrénées-Atlantiques « Au coeur de la cité basque » : promenade culturelle dans Hendaye Hendaye 64700 Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hendaye 64700

Tout au long de la promenade, Jean-Pierre RAMA nous fait découvrir l’histoire des éléments patrimoniaux. Le parcours : * Départ devant l’église Sainte-Anne- Boulevard de la mer (architecture : ancien casino, villas Durandeau, obélisque, amers). * Stèle Martinet. La maison Rouge : son patio sa Minerve * Avenue de la baie : géographie du lieu (Jaizquibel, Penas de Haia, Chapelle Guadalupe) * Baie de Belcenia : Monument Pierre Loti et Jardin * Descente vers les villas Pierre Loti et Mauresque * Port de Caneta : Vierge * Rue du Port : Palais de Cristal, Maison Dravasa * Arrivée : église Saint-Vincent Le départ de la promenade a lieu à Hendaye Plage (église Ste Anne) et l’arrivée à Hendaye Ville (église St Vincent). En cas de pluie, la promenade sera remplacée par une visite patrimoniale des églises Ste Anne et St Vincent.

Gratuit, sur inscription uniquement, limité à 25 personnes

Oroitza vous propose un parcours à la découverte du patrimoine de la ville de Hendaye, commenté par Jean-Pierre RAMA, auteur du livre « Les statues d’Hendaye ». Hendaye 64700 64700 Hendaye Hendaye Pyrénées-Atlantiques

