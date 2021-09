Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire, Rhône Au cœur de la casemate de Montessuy Caluire-et-Cuire Caluire-et-Cuire Catégories d’évènement: Caluire-et-Cuire

Rhône

Au cœur de la casemate de Montessuy Caluire-et-Cuire, 18 septembre 2021, Caluire-et-Cuire. Au cœur de la casemate de Montessuy 2021-09-18 – 2021-09-18

Caluire-et-Cuire Rhône Embarquez pour une découverte insolite d’un patrimoine bâti souterrain. Cette galerie du XIXème siècle de plus de 300 m court sous la ville jusqu’au Fort de Montessuy. Elle a ensuite été utilisée comme champignonnière dans les années 1960. dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Caluire-et-Cuire, Rhône Autres Lieu Caluire-et-Cuire Adresse Ville Caluire-et-Cuire