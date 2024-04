Au cœur de Faux | Rendez-vous avec la confiance en soi Faux, lundi 15 avril 2024.

Au cœur de Faux | Rendez-vous avec la confiance en soi Faux Dordogne

Rendez-vous 1/3

Qui est Confiance en soi ?

Comment la reconnaître ?

Une soirée pour s’informer et s’expérimenter !

Avec Annie Ammeter(praticienne en soins énergétiques), Virginie Serrière (praticienne narrative) et Philippe Hogedez ( photographe portraitiste).

Ouvert à toutes et tous. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 20:00:00

fin : 2024-04-15 22:30:00

Salle des fêtes

Faux 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Au cœur de Faux | Rendez-vous avec la confiance en soi Faux a été mis à jour le 2024-04-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides