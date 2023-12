Fabrication de décorations de Noël : Garonne Nature Au club de Foot Astaffort Catégories d’Évènement: Astaffort

Lot-et-Garonne Fabrication de décorations de Noël : Garonne Nature Au club de Foot Astaffort, 26 décembre 2023, Astaffort. Astaffort Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-26 10:00:00

fin : 2023-12-26 Retrouvez toute la programmation du Contre Point Café-Théâtre, les prochains spectacles : comédie, humour, les extras du mercredi et les spectacles jeune public…sur le site :

https://www.le-contrepoint.fr/.

Retrouvez toute la programmation du Contre Point Café-Théâtre, les prochains spectacles : comédie, humour, les extras du mercredi et les spectacles jeune public…sur le site :

https://www.le-contrepoint.fr/

Premier plateau d’humoristes sur le thème de l’environnement.

C’est un spectacle d’humour d’environ 1h avec 4 artistes venus exclusivement du Lot-et-Garonne. Retrouvez toute la programmation du Contre Point Café-Théâtre, les prochains spectacles : comédie, humour, les extras du mercredi et les spectacles jeune public…sur le site :

https://www.le-contrepoint.fr/ EUR.

Au club de Foot

Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-08 par OT Destination Agen Détails Catégories d’Évènement: Astaffort, Lot-et-Garonne Autres Code postal 47220 Lieu Au club de Foot Adresse Au club de Foot Ville Astaffort Departement Lot-et-Garonne Lieu Ville Au club de Foot Astaffort Latitude 44.06208 Longitude 0.6508 latitude longitude 44.06208;0.6508

Au club de Foot Astaffort Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/astaffort/