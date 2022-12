Au clair de Plum’ Plumaudan Plumaudan Plumaudan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

PLUMAUDAN

Au clair de Plum’ Plumaudan, 27 janvier 2023, Plumaudan Plumaudan. Au clair de Plum’ Place de l’église Plumaudan Côtes-d’Armor

2023-01-27 19:45:00 – 2023-01-27 Plumaudan

Côtes-d’Armor Plumaudan Trail de 13 kms

Marche nordique de 10 kms

Randonnee de 6 kms

Lampes frontales obligatoires

Bénéfices reversés à l’association 4 Vaulx Les Mouettes pour l’achat de matériel Plumaudan

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, PLUMAUDAN Autres Lieu Plumaudan Adresse Place de l'église Plumaudan Côtes-d'Armor Ville Plumaudan Plumaudan lieuville Plumaudan Departement Côtes-d'Armor

Plumaudan Plumaudan Plumaudan Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plumaudan-plumaudan/

Au clair de Plum’ Plumaudan 2023-01-27 was last modified: by Au clair de Plum’ Plumaudan Plumaudan 27 janvier 2023 Côtes-d’Armor Place de l'église Plumaudan Côtes-d'Armor Plumaudan Côtes-d'Armor Plumaudan

Plumaudan Plumaudan Côtes-d'Armor