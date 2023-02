Au cinéma pour les droits humains Médiathèque Les Carmes Pertuis Catégories d’Évènement: Pertuis

Vaucluse Le Festival “Au Cinéma Pour Les Droits Humains”, animé par les militants et sympathisants d’Amnesty International France, proposent au public de la région PACA, Corse et Languedoc, du 1er au 31 mars prochains, de découvrir des films et des réalisateurs qui, derrière leur caméra, portent un regard sans concession sur nos sociétés. Cette année, la médiathèque s’associe à cet événement et vous propose une projection de 5 courts-métrages de fiction suivie d’un échange autour des grands sujets sociétaux évoqués dans les courts : violences faites aux femmes, pauvreté, immigration, ou encore préservation de l’environnement. Une soirée cinéma citoyen.



Sur inscription. Projection-débat avec Amnesty International pour le Festival "Au Cinéma Pour Les Droits Humains", animé par les militants et sympathisants d'Amnesty International France.

