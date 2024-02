Au cinéma pour les droits humains 49 Cours Julien 6e Marseille 1er Arrondissement, jeudi 14 mars 2024.

Les membres d’Amnesty International convient toutes et tous à venir découvrir une riche sélection de longs et courts métrages qui jettent un regard sans concession sur nos sociétés mais aussi sont porteurs d’espoir pour l’humanité.

Nous sommes très heureux de vous présenter la 11e édition du festival Au cinéma pour les droits humains , du 1er au 31 Mars 2024, dans plus de 30 villes et villages des régions Sud Provence Alpes Côte d’azur, Corse, dans le Sud de l’Occitanie et dans les départements de Drôme et d’Ardèche.



La sensation du recul des droits humains, même dans des démocraties, pourrait nous faire oublier que partout, les droits acquis sont le résultat de la mobilisation de femmes et d’hommes qui ont agi et agissent dans leur pays contre l’impunité de ceux qui

les violent, pour l’égalité entre les personnes, pour la justice, pour la solidarité entre humains. Le cinéma est un lanceur d’alerte et un témoin fort du combat pour défendre les droits humains.



LES PROJECTIONS À MARSEILLE



LA RAFLE OUBLIÉE Le 14 mars au Cinéma Les Variétés à 20h

De Fabio Lucchini



Le 24 janvier 1943, le plus vieux quartier de Marseille est évacué, la population déportée, les immeubles, les maisons, les ruelles du coeur battant de Marseille détruits par la fureur nazie.



France –52’



Présence sur le festival de Membres du Conseil d’Administration du Collectif Saint-Jean dont des rescapés de la rafle



PROJECTION DE COURT-MÉTRAGES Le 08 mars au Vidéodrome 2 à 20h 30



HADIS



De Nazrin Aghamaliyeva

Dans un monde régi par les corbeaux et la discrimination, une jeune fille décide de se battre pour la justice.



Azerbaïdjan 9’



YELLOW

De Elham Ehsas



Dans l’Afghanistan contrôlé par les talibans, Laili entre dans un magasin Chadari de Kaboul pour acheter son premier voile intégral à un commerçant Talib, et faire face à un nouvel avenir.



Grande Bretagne 12’



TOUCHE PAS À MES JOUETS

De Anaïs Peleyrol



Maya est une petite fille intelligente, elle aimerait devenir chimiste, mais la société en décide autrement.



France 4’



LA GRENADE NOIRE

De Ali Zareghanatnowi



C’est l’histoire d’une jeune fille iranienne (Ghazaleh), qui a récemment été tuée dans le cadre du mouvement Femmes, vie, liberté en Iran par une balle directe d’agents du régime. Elle a filmé le moment de sa mort et en est la narratrice.



France 14’

Présence du réalisateur sur le festival 5 5 EUR.

