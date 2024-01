Week-end Harry Potter Au cinéma Le Palais Lourdes, samedi 17 février 2024.

Lourdes Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17

fin : 2024-02-18

Le cinéma le Palais à Lourdes vous propose un week-end marathon « Harry Potter ». Découvrez ou redécouvrez cette série de films cultes !

Fantastique, aventure, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

De 2001 à 2011.

Réalisés par Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell et David Yates.

> Samedi 17 février 2024 :

– 10h : Harry Potter à l’école des sorciers

– 14h : Harry Potter et la chambre des secrets

– 17h15 : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

– 21 h : Harry Potter et la coupe de feu

> Dimanche 18 février 2024 :

– 10h : Harry Potter et l’Ordre du Phénix

– 14h : Harry Potter et le prince de sang-mêlé

– 17h15 : Harry Potter et les reliques de la mort (1)

– 21h : Harry Potter et les reliques de la mort (2)

Tarifs :

> Marathon (les 8 films) à 28 €

> Semi marathon (4 films au choix) à 16 €

> Film à l’unité : 5 € (uniquement avant la projection)

Billetterie disponible prochainement à l’Office de Tourisme de Lourdes et via le lien ci-dessous.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



