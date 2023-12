Ciné vacances « Merlin l’enchanteur » Au cinéma Le Palais Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Début : 2024-01-05 17:00:00

fin : 2024-01-05 Séance de ciné vacances « Merlin l’enchanteur » le vendredi 5 janvier 2024 au cinéma le Palais à Lourdes. Animation, Aventure, Famille de Wolfgang Reitherman

Durée : 1 h 19 À partir de 8 ans Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l’enchanteur Merlin, qui décide de faire son éducation. Ensemble, ils partent pour Londres, où a lieu un grand tournoi de chevalerie, dont le vainqueur sera proclamé roi d’Angleterre ; à moins que quelqu’un ne parvienne à arracher l’épée de l’ancien roi, figée dans une enclume… Tarif : 3€ Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-13

