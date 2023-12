Ciné conte « Pat et Mat en hiver » Au cinéma Le Palais Lourdes Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 10:30:00

fin : 2024-01-05 Le cinéma Le Palais, en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes, vous accueille le vendredi 5 janvier 2024 pour une séance spéciale ciné conte ! En partenariat avec la Médiathèque de Lourdes , une histoire lue suivie d’un film d’animation. Animation, Famille de Marek Beneš

Durée : 0 h 40 À partir de 3 ans Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme. Tarif : 3€ Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12

