Cinéma « La Belle et la bête » Au cinéma Le Palais Lourdes, 29 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le cinéma Le Palais à Lourdes vous ouvre gratuitement ses portes pour une séance spéciale le vendredi 29 décembre 2023 à 17h.

Au programme, un grand classique d’animation Disney : La Belle et la Bête !

Animation, Famille, Romance, Comédie musicale de Gary Trousdale, Kirk Wise

Durée : 1 h 27

À partir de 6 ans

Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe ses journées plongée dans la lecture et qui repousse obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et vaniteux. Seul Maurice, son père, un inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier dans un château pour échapper à une meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une Bête gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot. Pour sauver son père, Belle accepte d’être retenue prisonnière à sa place…

Gratuit..

2023-12-29 17:00:00 fin : 2023-12-29 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



To celebrate the festive season, Le Palais cinema in Lourdes is opening its doors to you free of charge for a special screening on Friday December 29, 2023 at 5pm.

On the program, a Disney animated classic: Beauty and the Beast!

Animation, Family, Romance, Musical by Gary Trousdale, Kirk Wise

Running time: 1 h 27

Ages 6 and up

Belle is a sensitive, imaginative girl who spends her days immersed in reading and stubbornly rejects the advances of Gaston, a muscular, vain handsome man. Only Maurice, her eccentric inventor father, counts in her life. One day, when Maurice gets lost in the forest, he has to take refuge in a castle from a pack of wolves. Irritated by his intrusion, the master of the castle, a gigantic and terrifying Beast, throws him into a dungeon. To save her father, Belle agrees to be held prisoner in his place?

Free of charge.

Con motivo de las fiestas, el cine Le Palais de Lourdes abre sus puertas gratuitamente para una proyección especial el viernes 29 de diciembre de 2023 a las 17.00 horas.

El programa incluye un gran clásico animado de Disney: ¡La Bella y la Bestia!

Animación, Familia, Romance, Musical de Gary Trousdale, Kirk Wise

Duración: 1 h 27

A partir de 6 años

Bella es una joven sensible e imaginativa que pasa sus días inmersa en la lectura y rechaza obstinadamente las insinuaciones de Gastón, un hombre musculoso, vanidoso y apuesto. Sólo Maurice, su padre, un excéntrico inventor, cuenta en su vida. Un día, cuando Maurice se pierde en el bosque, tiene que refugiarse en un castillo de una manada de lobos. Irritado por su intrusión, el amo del castillo, una gigantesca y aterradora Bestia, lo arroja a un calabozo. Para salvar a su padre, Bella acepta ser prisionera en su lugar?

Gratuitamente.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage öffnet das Kino Le Palais in Lourdes kostenlos seine Türen für eine Sondervorstellung am Freitag, den 29. Dezember 2023 um 17 Uhr.

Auf dem Programm steht ein großer Disney-Animationsklassiker: Die Schöne und das Biest!

Animation, Familie, Romanze, Musical von Gary Trousdale, Kirk Wise

Dauer: 1 Stunde 27 Minuten

Ab 6 Jahren

Belle ist ein sensibles und fantasievolles Mädchen, das den ganzen Tag in Lektüre versunken ist und die Annäherungsversuche von Gaston, einem muskulösen und eitlen Schönling, hartnäckig zurückweist. Nur ihr Vater Maurice, ein schrulliger Erfinder, zählt in ihrem Leben. Als dieser sich eines Tages im Wald verirrt, muss er sich vor einem Rudel Wölfe in ein Schloss flüchten. Verärgert über sein Eindringen wirft ihn der Schlossherr, eine riesige, furchteinflößende Bestie, in den Kerker. Um ihren Vater zu retten, willigt Belle ein, an seiner Stelle gefangen gehalten zu werden

Kostenlos.

