Ciné conte « Pirouette et le sapin de Noël » Au cinéma Le Palais Lourdes, 29 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais, en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes, vous accueille le vendredi 29 décembre 2023 pour une séance spéciale ciné conte !

En partenariat avec la Médiathèque de Lourdes , une histoire lue suivie de 4 films d’animation.

Quatre courts-métrages.

Durée : 0 h 44

Pour les 3-6 ans

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !

Gratuit offert par la Ville de Lourdes à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema, in partnership with the Lourdes Media Library, welcomes you on Friday, December 29, 2023 for a special storytelling cinema session!

In partnership with the Médiathèque de Lourdes, a story read followed by 4 animated films.

Four short films.

Running time: 0 h 44

For ages 3-6

December has arrived and brought the snow. The landscape has been decked out in a white blanket, and since then everyone’s been celebrating! Everyone? No? Pirouette and her friends still have to find a tree, and that’s no easy task! And then there are a few loners who see Christmas Eve coming with a twinge of sadness? until the Christmas magic happens!

Free admission offered by the Ville de Lourdes for the festive season.

El viernes 29 de diciembre de 2023, el cine Le Palais, en colaboración con la Mediateca de Lourdes, acogerá una sesión especial de cine cuentacuentos

En colaboración con la Mediateca de Lourdes, una lectura de cuentos seguida de 4 películas de animación.

Cuatro cortometrajes.

Duración: 0 h 44

Para niños de 3 a 6 años

Diciembre ha llegado y ha traído la nieve. El paisaje se ha engalanado con un manto blanco y, desde entonces, ¡todo el mundo está de fiesta! ¿Todos? ¿No? Pirouette y sus amigos aún tienen que encontrar un árbol, ¡y eso no es tarea fácil! Y luego hay unos cuantos solitarios que sienten un poco de pena por la Nochebuena… ¡hasta que ocurre la magia!

Entrada gratuita ofrecida por la Ciudad de Lourdes con motivo de las fiestas.

Das Kino Le Palais empfängt Sie in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes am Freitag, dem 29. Dezember 2023, zu einer Sondervorstellung von Märchenfilmen!

In Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes , einer vorgelesenen Geschichte gefolgt von 4 Animationsfilmen.

Vier Kurzfilme.

Dauer: 0 h 44

Für 3- bis 6-Jährige

Der Dezember ist gekommen und hat den Schnee gebracht. Die Landschaft hat sich mit einem weißen Mantel geschmückt und seither sind alle auf dem Fest! Alle? Nein? Pirouette und ihre Freunde müssen noch einen Baum finden, und das ist keine leichte Aufgabe! Und dann gibt es auch noch ein paar Einzelgänger, die den Weihnachtsabend mit einem kleinen Stich im Herzen erleben… bis der Weihnachtszauber einsetzt!

Kostenlos, angeboten von der Stadt Lourdes anlässlich der Feiertage zum Jahresende.

