Cinéma « Les aristochats » Au cinéma Le Palais Lourdes, 24 décembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le cinéma Le Palais à Lourdes vous ouvre gratuitement ses portes pour une séance spéciale le dimanche 24 décembre 2023 à 14h30.

Au programme, un grand classique d’animation Disney : Les Aristochats !

Animation, Comédie, Famille, Aventure de Wolfgang Reitherman

Durée : 1 h 15

À partir de 6 ans

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule qu’à la mort des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide d’éliminer ces héritiers. Après leur avoir administré une drogue, il les emporte à la campagne avec la ferme intention de les noyer…

Gratuit..

2023-12-24 14:30:00 fin : 2023-12-24 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



To celebrate the festive season, Le Palais cinema in Lourdes is opening its doors free of charge for a special screening on Sunday December 24, 2023 at 2:30pm.

On the program, a great Disney animated classic: Les Aristochats!

Animation, Comedy, Family, Adventure by Wolfgang Reitherman

Running time: 1 h 15

Ages 6 and up

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, an eccentric millionaire, lives alone, surrounded by her cats: Duchesse and her three little ones, Marie, Toulouse and Berlioz. One day, she invites her notary to bequeath her entire fortune to her four-legged companions. However, a clause in the will stipulates that when the cats die, her estate will go to her butler, Edgar. Hearing the news, Edgar decides to eliminate the cats’ heirs. After administering a drug, he takes them to the countryside with the firm intention of drowning them?

Free of charge.

Con motivo de las fiestas, el cine Le Palais de Lourdes abre sus puertas gratuitamente para una proyección especial el domingo 24 de diciembre de 2023 a las 14.30 horas.

El programa incluye un gran clásico de animación de Disney: ¡Los Aristogatos!

Animación, Comedia, Familia, Aventura de Wolfgang Reitherman

Duración: 1 h 15

A partir de 6 años

París, 1910. Madame de Bonnefamille, una excéntrica millonaria, vive sola rodeada de sus gatos: Duchesse y sus tres pequeños, Marie, Toulouse y Berlioz. Un día, invita a su abogado a legar toda su fortuna a sus compañeros de cuatro patas. Sin embargo, una cláusula del testamento estipula que cuando los gatos mueran, su patrimonio pasará a manos de su mayordomo, Edgar. Edgar se entera de la noticia y decide eliminar a los herederos. Tras administrarles una droga, se los lleva al campo con la firme intención de ahogarlos..

De forma gratuita.

Anlässlich der Weihnachtsfeiertage öffnet das Kino Le Palais in Lourdes kostenlos seine Türen für eine Sondervorstellung am Sonntag, den 24. Dezember 2023 um 14.30 Uhr.

Auf dem Programm steht ein großer Disney-Animationsklassiker: Die Aristochats!

Animation, Komödie, Familie, Abenteuer von Wolfgang Reitherman

Dauer: 1 Stunde 15 Minuten

Ab 6 Jahren

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, eine exzentrische Millionärin, lebt allein umgeben von ihren Katzen: Duchesse und ihre drei Kleinen, Marie, Toulouse und Berlioz. Eines Tages lädt sie ihren Notar ein, um ihr gesamtes Vermögen ihren vierbeinigen Gefährten zu vermachen. Eine Klausel im Testament besagt jedoch, dass ihr Vermögen nach dem Tod der Katzen an ihren Butler Edgar gehen soll. Als dieser davon erfährt, beschließt er, die Erben zu beseitigen. Nachdem er ihnen eine Droge verabreicht hat, nimmt er sie mit aufs Land und will sie ertränken

Kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Lourdes|CDT65