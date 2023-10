Ciné conte « Colargol, l’ours qui chante » Au cinéma Le Palais Lourdes, 31 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais, en partenariat avec la Médiathèque de Lourdes, vous accueille le mardi 31 octobre 2023 pour une séance spéciale ciné conte !

>> Mardi 31 octobre 2023 à 10h30 : « Colargol, l’ours qui chante »

Une histoire lue suivie d’un film d’animation.

Famille, animation de Tadeusz Wilkosz, Jadwiga Kudrzycka, Krystyna Dobrowolska

Durée : 40 minutes.

A partir de 3 ans.

Programme de 3 courts métrages :

> Un matin à Bois-Joli :

Colargol se réveille pour aller à l’école de la forêt à Bois-Joli. Mais le calcul l’ennuie, seul le chant l’intéresse. Malheureusement, l’ourson mélomane chante complètement faux !

> Un ours qui vole :

Triste et lassé d’être la risée de tous, Colargol demande conseil auprès du rossignol, qui lui explique que chaque oiseau possède un sifflet magique fabriqué par le roi des oiseaux ! Colargol décide d’apprendre à voler pour se rendre chez le roi.

> Chez le roi des oiseaux :

Colargol arrive au château du roi. Mais celui-ci acceptera-t-il de lui remettre un sifflet magique ?

Tarif : 3€

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema, in partnership with the Lourdes Media Library, welcomes you on Tuesday, October 31, 2023 for a special storytelling cinema session!

>> Tuesday October 31, 2023 at 10:30 am: « Colargol, the singing bear »

A story read followed by an animated film.

Family, animation by Tadeusz Wilkosz, Jadwiga Kudrzycka, Krystyna Dobrowolska

Running time: 40 minutes.

Ages 3 and up.

Program of 3 short films:

> A morning in Bois-Joli:

Colargol wakes up to go to the forest school in Bois-Joli. But he’s bored with arithmetic, and is only interested in singing. Unfortunately, the music-loving bear sings completely off-key!

> A flying bear:

Sad and tired of being laughed at, Colargol seeks advice from the nightingale, who explains that every bird has a magic whistle made by the king of birds! Colargol decides to learn how to fly to the king.

> To the king of birds:

Colargol arrives at the king’s castle. But will the king agree to give him a magic whistle?

Price: 3?

El martes 31 de octubre de 2023, el cine Le Palais, en colaboración con la Mediateca de Lourdes, acogerá una sesión especial de cine cuentacuentos

>> Martes 31 de octubre de 2023 a las 10:30 h: « Colargol, el oso cantor »

Un cuento leído seguido de una película de animación.

Familia, animación de Tadeusz Wilkosz, Jadwiga Kudrzycka, Krystyna Dobrowolska

Duración: 40 minutos.

A partir de 3 años.

Programa de 3 cortometrajes:

> Una mañana en Bois-Joli:

Colargol se despierta para ir a la escuela en el bosque de Bois-Joli. Pero le aburre la aritmética y sólo le interesa cantar. Por desgracia, el oso melómano canta completamente desafinado

> Un oso volador :

Triste y cansado de que se rían de él, Colargol pide consejo al ruiseñor, que le explica que cada pájaro tiene un silbato mágico fabricado por el rey de los pájaros Colargol decide aprender a volar para llegar hasta el rey.

> Al Rey de los Pájaros:

Colargol llega al castillo del rey. Pero, ¿aceptará el rey darle un silbato mágico?

Precio: 3?

Das Kino Le Palais empfängt Sie in Zusammenarbeit mit der Mediathek von Lourdes am Dienstag, den 31. Oktober 2023 zu einer speziellen Märchenfilmvorführung!

>> Dienstag, 31. Oktober 2023 um 10:30 Uhr: « Colargol, l’ours qui chante » (Colargol, der singende Bär)

Eine vorgelesene Geschichte, gefolgt von einem Animationsfilm.

Familie, Animation von Tadeusz Wilkosz, Jadwiga Kudrzycka, Krystyna Dobrowolska

Dauer: 40 Minuten.

Ab 3 Jahren.

Programm aus drei Kurzfilmen :

> Ein Morgen in Bois-Joli :

Colargol wacht auf, um in die Waldschule in Bois-Joli zu gehen. Doch Rechnen langweilt ihn, nur das Singen interessiert ihn. Leider singt der musikliebende Bär völlig falsch!

> Ein fliegender Bär :

Traurig und gelangweilt davon, von allen ausgelacht zu werden, sucht Colargol Rat bei der Nachtigall, die ihm erklärt, dass jeder Vogel eine magische Pfeife besitzt, die vom König der Vögel hergestellt wurde! Colargol beschließt, das Fliegen zu lernen, um zum König zu gelangen.

> Beim König der Vögel :

Colargol kommt im Schloss des Königs an. Aber wird der König ihm eine Zauberpfeife geben?

Preis: 3?

