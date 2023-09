Cinéma « 9 garçons…un coeur ! » Au cinéma Le Palais Lourdes, 10 octobre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille le mardi 10 octobre 2023 pour une séance de cinéma !

A l’occasion du 60ème anniversaire de la mort d’Edith PIAF (10 octobre 1963 – 10 octobre 2023) découvrez le fil « 9 garçons…un coeur ! »

Film français de Georges FRIEDLAND (1948)

Durée : 1 h 25

Distribution

Édith Piaf : Christine

Les Compagnons de la chanson : les amis de Christine

Lucien Baroux : Victor

Lucien Nat : le monsieur

Élisabeth Wells : Lisa

Marcel Vallée : le patron du « Paradise »

Un soir de réveillon de Noël, Christine et ses neufs amis chanteurs, se retrouvent sans engagement et si désargentés qu’ils n’ont rien à manger. En désespoir de cause, Christine va demander de l’aide à son oncle Victor, modeste portier dans un cabaret de Montmartre, nommé Paradise.

Mal reçue par le directeur, elle y rencontre un homme mystérieux qui la fait entrer en rêve dans le véritable paradis dans lequel elle retrouve ses amis. Le rêve se termine mais la réalité rejoint le rêve…

> Tarifs :

– en matinée (toutes les séances avant 20h30) : 3€

– en soirée : 6€

– moins de 26 ans : 3€.

2023-10-10 20:30:00 fin : 2023-10-10 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you on Tuesday, October 10, 2023 for a movie screening!

To mark the 60th anniversary of Edith PIAF’s death (October 10, 1963 – October 10, 2023) discover the film « 9 garçons…un coeur! »

French film by Georges FRIEDLAND (1948)

Running time: 1 h 25

Cast

Édith Piaf: Christine

Les Compagnons de la chanson: Christine’s friends

Lucien Baroux: Victor

Lucien Nat: the gentleman

Élisabeth Wells: Lisa

Marcel Vallée: Paradise restaurant owner

One Christmas Eve, Christine and her nine singing friends find themselves without a commitment and so penniless that they have nothing to eat. In desperation, Christine turns to her uncle Victor, a modest porter at a Montmartre cabaret called Paradise, for help.

Unwelcome by the manager, she meets a mysterious man who takes her in a dream to the real Paradise, where she meets up with her friends. The dream ends, but reality joins the dream…

> Prices :

– matinee (all screenings before 8.30pm): 3?

– evening: 6?

– under 26 : 3?

El cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección de cine el martes 10 de octubre de 2023

Con motivo del 60º aniversario de la muerte de Edith PIAF (10 de octubre de 1963 – 10 de octubre de 2023) descubra la película « 9 garçons…un coeur! »

Película francesa de Georges FRIEDLAND (1948)

Duración: 1 h 25

Reparto

Édith Piaf: Christine

Les Compagnons de la chanson: Los amigos de Christine

Lucien Baroux: Víctor

Lucien Nat: el caballero

Élisabeth Wells: Lisa

Marcel Vallée: el dueño del Paradise

Una Nochebuena, Christine y sus nueve amigas cantantes se encuentran sin compromiso y tan sin dinero que no tienen qué comer. Desesperada, Christine acude en busca de ayuda a su tío Victor, un modesto portero de un cabaret de Montmartre llamado Paradise.

Mal recibida por el encargado, conoce a un misterioso hombre que la lleva en sueños al verdadero Paraíso, donde encuentra a sus amigos. El sueño termina, pero la realidad se une al sueño…

> Precios :

– matinée (todas las proyecciones antes de las 20.30 h): 3?

– noche: 6?

– menores de 26 años: 3?

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Dienstag, den 10. Oktober 2023, zu einer Filmvorführung!

Anlässlich des 60. Todestages von Edith PIAF (10. Oktober 1963 – 10. Oktober 2023) entdecken Sie den Film « 9 garçons…un coeur! »

Französischer Film von Georges FRIEDLAND (1948)

Dauer: 1 h 25

Besetzung

Édith Piaf: Christine

Les Compagnons de la Chanson: die Freunde von Christine

Lucien Baroux: Victor

Lucien Nat: der Herr

Elisabeth Wells: Lisa

Marcel Vallée: der Wirt des « Paradise »

An einem Heiligabend finden sich Christine und ihre neun Sängerfreunde ohne Engagement und so mittellos wieder, dass sie nichts zu essen haben. In ihrer Verzweiflung bittet Christine ihren Onkel Victor um Hilfe, der ein bescheidener Türsteher in einem Kabarett namens « Paradise » auf dem Montmartre ist.

Vom Direktor schlecht empfangen, trifft sie dort einen mysteriösen Mann, der sie im Traum in das wahre Paradies bringt, in dem sie ihre Freunde wiedertrifft. Der Traum endet, doch die Realität schließt sich dem Traum an …

> Preise:

– vormittags (alle Vorstellungen vor 20:30 Uhr): 3?

– am Abend: 6?

– unter 26 Jahren: 3?

Mise à jour le 2023-09-22 par OT de Lourdes|CDT65