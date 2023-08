Cinéma « Soirée spéciale Greta Gerwig – Barbie » Au cinéma Le Palais Lourdes, 20 septembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille le mercredi 20 septembre 2023 pour une soirée spéciale Greta Gerwig !

>> Mercredi 20 septembre 2023 à 20h30 : « Barbie »

Aventure, comédie, famille de Greta Gerwig – USA

avec Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera

Durée : 1 h 55

Version originale sous titrée en français

A Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait. Sauf si vous êtes en crise existentielle, ou si vous êtes Ken.

Tarif :

– 3€ la séance de 17h.

2023-09-20 20:30:00 fin : 2023-09-20 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you on Wednesday, September 20, 2023 for a special Greta Gerwig evening!

>> Wednesday, September 20, 2023 at 8:30 p.m.: Barbie

Adventure, comedy, family by Greta Gerwig – USA

with Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera

Running time: 1 h 55

Original version with French subtitles

In Barbie Land, you’re a perfect being in a perfect world. Unless you’re having an existential crisis, or you’re Ken.

Price :

– 3? per 5pm session

El cine Le Palais le da la bienvenida el miércoles 20 de septiembre de 2023 para una velada especial de Greta Gerwig

>> Miércoles 20 de septiembre de 2023 a las 20:30 h: « Barbie

Aventura, comedia, familia de Greta Gerwig – EE.UU

con Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera

Duración: 1 h 55

Versión original con subtítulos en francés

En Barbie Land, eres un ser perfecto en un mundo perfecto. A menos que tengas una crisis existencial o seas Ken.

Precio :

– 3? por la sesión de las 17h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Mittwoch, den 20. September 2023, zu einem speziellen Greta Gerwig-Abend!

>> Mittwoch, 20. September 2023 um 20.30 Uhr: « Barbie »

Abenteuer, Komödie, Familie von Greta Gerwig – USA

mit Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera

Dauer: 1 Std. 55 Min

Originalfassung mit französischen Untertiteln

In Barbie Land sind Sie ein perfektes Wesen in einer perfekten Welt. Es sei denn, Sie befinden sich in einer existenziellen Krise oder Sie sind Ken.

Preis:

– 3? für die Sitzung um 17 Uhr

