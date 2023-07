Cinéma « Indiana Jones et le cadran de la destinée » Au cinéma Le Palais Lourdes, 1 septembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 1er septembre 2023 pour une séance cinéma!

>> Vendredi 1er septembre 2023 à 21h : « Indiana Jones et le cadran de la destinée »

Action, Aventure de James Mangold – USA

avec Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Durée : 2 h 34

1969. Après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, l’estimé docteur Jones, professeur d’archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles.Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d’un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant : le fameux cadran d’Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Helena vole l’objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n’a d’autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée…

Tarif : de 3 à 6€ la séance de 21h..

2023-09-01 21:00:00 fin : 2023-09-01 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Friday, September 1, 2023 for a movie screening!

>> Friday, September 1, 2023, 9pm: « Indiana Jones and the Dial of Destiny

Action, Adventure by James Mangold – USA

with Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Running time: 2 h 34

1969. After more than a decade of teaching at Hunter College in New York, the esteemed Dr. Jones, professor of archaeology, is about to retire and enjoy a quiet life, but all is changed by a surprise visit from his goddaughter Helena Shaw, who is in search of a rare artifact that her father entrusted to Indy years ago: the famous Archimedes Dial, a relic that is said to have the power to localize temporal fissures. An accomplished con artist, Helena steals the object and hurriedly leaves the country to sell it to the highest bidder. Indy has no choice but to set off in pursuit. He pulls out his fedora and leather jacket for one last jaunt…

Price: from 3 to 6? per 9pm showing.

El cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección de cine el viernes 1 de septiembre de 2023

>> Viernes 1 de septiembre de 2023 a las 21:00 h: « Indiana Jones y el dial del destino

Acción, Aventura de James Mangold – EE.UU

con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Duración: 2 h 34

1969. Tras más de diez años enseñando en el Hunter College de Nueva York, el estimado Dr. Jones, profesor de arqueología, está a punto de jubilarse y vivir sus días en paz. Todo cambia tras la visita sorpresa de su ahijada Helena Shaw, que busca un raro artefacto que su padre confió a Indy años atrás: el famoso Dial de Arquímedes, una reliquia que, según se dice, tiene el poder de localizar grietas en el tiempo. Helena, una consumada estafadora, roba el objeto y abandona el país a toda prisa para venderlo al mejor postor. Indy no tiene más remedio que ir tras ella. Saca su sombrero de fieltro y su chupa de cuero para una última aventura…

Precio: de 3 a 6? por proyección a las 21 h.

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 1. September 2023, zu einer Filmvorführung!

>> Freitag, 1. September 2023 um 21 Uhr: « Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals »

Action, Abenteuer von James Mangold – USA

mit Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Dauer: 2 Std. 34

1969. Nachdem er über zehn Jahre lang am Hunter College in New York unterrichtet hat, will der geschätzte Archäologieprofessor Dr. Jones in den Ruhestand gehen und ruhige Tage verbringen.Alles ändert sich nach dem überraschenden Besuch seiner Patentochter Helena Shaw, die auf der Suche nach einem seltenen Artefakt ist, das ihr Vater Indy vor Jahren anvertraut hatte: das berühmte Archimedes-Zifferblatt, ein Relikt, das die Macht haben soll, Zeitspalten zu lokalisieren. Als versierte Betrügerin stiehlt Helena das Artefakt und verlässt überstürzt das Land, um es an den Meistbietenden zu verkaufen. Indy hat keine andere Wahl, als sie zu verfolgen. Er holt seine Fedora und seine Lederjacke hervor, um einen letzten Ausflug zu unternehmen…

Eintrittspreise: 3 bis 6 Euro pro Vorstellung um 21 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Lourdes|CDT65