Cinéma « Astérix et Obélix mission Cléopâtre » Au cinéma Le Palais Lourdes, 29 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places.

Au programme :

>> Mardi 29 août 2023 : « Astérix et Obélix : mission Célopâtre ».

Comédie de Alain Chabat – France

avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Durée : 1 h 52

Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l’aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l’architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son concurrent.

Tarif :

– 3€ la séance de 17h.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema is located in downtown Lourdes, opposite the Halles, in a 450-seat cinema.

On the program:

>> Tuesday August 29, 2023: « Astérix et Obélix : mission Célopâtre ».

Comedy by Alain Chabat – France

with Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Running time: 1 h 52

To defy the Roman Emperor Julius Caesar, Cleopatra, Queen of Egypt, decides to build a sumptuous palace in the middle of the desert in three months. If she succeeded, he would have to publicly concede that the Egyptian people were the greatest of all peoples. To this end, Cleopatra calls on Edifis, an energetic avant-garde architect. If he succeeds, she covers him in gold. If he fails, she’ll throw him to the crocodiles.

The latter, aware of the challenge ahead, seeks help from his old friend Getafix. The druid travels to Egypt with Asterix and Obelix. Meanwhile, Amonbofis, Cleopatra’s official architect, is jealous that the queen has chosen Edifis to build the palace, and will do everything in his power to defeat his rival.

Price :

– 3? per 5pm session

El cine Le Palais está situado en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 localidades.

En el programa:

>> Martes 29 de agosto de 2023: « Astérix y Obélix: Misión Celopatra ».

Comedia de Alain Chabat – Francia

con Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Duración: 1 h 52

Para desafiar al emperador romano Julio César, Cleopatra, reina de Egipto, decide construir en tres meses un suntuoso palacio en medio del desierto. Si lo consigue, César tendrá que reconocer públicamente que el pueblo egipcio es el más grande de todos los pueblos. Para lograrlo, Cleopatra recurre a Edifis, un enérgico arquitecto de vanguardia. Si lo consigue, le colmará de oro. Si fracasa, lo arrojará a los cocodrilos.

Éste, consciente del reto que le espera, pide ayuda a su viejo amigo Panorámix. El druida viaja a Egipto con Astérix y Obélix. Mientras tanto, Amonbofis, el arquitecto oficial de Cleopatra, está celoso de que la reina haya elegido a Edifis para construir el palacio, y hará todo lo posible para que su rival fracase.

Precio :

– 3? por proyección a las 17h

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit einer Kapazität von 450 Plätzen.

Auf dem Programm stehen :

>> Dienstag, 29. August 2023: « Asterix und Obelix: Mission Kelopatra ».

Komödie von Alain Chabat – Frankreich

mit Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze

Dauer: 1 h 52

Kleopatra, die Königin von Ägypten, beschließt, um den römischen Kaiser Julius Cäsar herauszufordern, in drei Monaten einen prunkvollen Palast mitten in der Wüste zu bauen. Wenn ihr dies gelingt, muss dieser öffentlich einräumen, dass das ägyptische Volk das größte aller Völker ist. Um dies zu erreichen, wendet sich Kleopatra an Numerobis, einen energiegeladenen Avantgarde-Architekten. Wenn er Erfolg hat, wird sie ihn mit Gold überhäufen. Wenn er scheitert, wirft sie ihn den Krokodilen zum Fraß vor.

Dieser ist sich der Herausforderung bewusst und sucht Hilfe bei seinem alten Freund Miraculix. Der Druide macht sich mit Asterix und Obelix auf die Reise nach Ägypten. Amonbofis, der offizielle Architekt von Kleopatra, ist eifersüchtig, dass die Königin Numerobis für den Bau des Palastes ausgewählt hat.

Preis:

– 3? die Vorstellung um 17 Uhr

