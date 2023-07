Cinéma « Zone(s) de turbulence » Au cinéma Le Palais Lourdes, 25 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 25 août 2023 pour une séance à 21h !

>> « Zone(s) de turbulence »

Comédie de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson – Islande

avec Timothy Spall, Emun Elliott, Ella Rumpf

Durée : 1 h 37 – Version originale sous titrée en français

Sarah est une femme d’affaire basée à Londres qui souffre d’une peur incontrôlable de l’avion. Pour sauver sa nouvelle relation amoureuse, elle doit surmonter sa phobie et apprendre à lâcher prise – quitte à endurer un vol inattendu et follement imprévisible vers l’Islande…

Tarif : de 3 à 6€ séance de 21h.

2023-08-25 21:00:00 fin : 2023-08-25 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Friday, August 25, 2023 for a 9pm screening!

>> « Zone(s) of Turbulence »

Comedy by Hafsteinn Gunnar Sigurðsson – Iceland

with Timothy Spall, Emun Elliott, Ella Rumpf

Running time: 1 h 37 – Original version with French subtitles

Sarah is a London-based businesswoman with an uncontrollable fear of flying. To save her new relationship, she must overcome her phobia and learn to let go? even if it means enduring an unexpected and wildly unpredictable flight to Iceland?

Price: 3 to 6? 9pm session

El cine Le Palais le da la bienvenida el viernes 25 de agosto de 2023 a las 21:00 horas

>> « Zona(s) de turbulencia

Comedia de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson – Islandia

con Timothy Spall, Emun Elliott, Ella Rumpf

Duración: 1 h 37 – Versión original con subtítulos en francés

Sarah es una mujer de negocios afincada en Londres que sufre un miedo incontrolable a volar. Para salvar su nueva relación, debe superar su fobia y aprender a dejarse llevar… aunque eso signifique soportar un vuelo inesperado y salvajemente impredecible a Islandia..

Precio: de 15.00 a 18.00 h. Proyección a las 21.00 h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 25. August 2023, zu einer Vorstellung um 21 Uhr!

>> « Zone(n) de turbulence » (Turbulenzen)

Komödie von Hafsteinn Gunnar Sigurðsson – Island

mit Timothy Spall, Emun Elliott, Ella Rumpf

Dauer: 1 Std. 37 Min. – Originalfassung mit französischen Untertiteln

Sarah ist eine in London ansässige Geschäftsfrau, die unter unkontrollierbarer Flugangst leidet. Um ihre neue Beziehung zu retten, muss sie ihre Phobie überwinden und lernen, loszulassen – auch wenn sie dafür einen unerwarteten und unberechenbaren Flug nach Island auf sich nehmen muss

Preis: von 3 bis 6? 21 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Lourdes|CDT65