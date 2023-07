Cinéma « L’expérience Almodovar » Au cinéma Le Palais Lourdes, 22 août 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille ce mardi 22 août 2023 pour une séance à 21h !

>> « L’expérience Almodovar »

Drame, Western de Pedro Almodóvar – Espagne

avec Tilda Swinton, Ethan Hawke, Pedro Pasc

Durée : 1 h 01 – Versions origniales sous titrées en français

Deux moyens-métrages de Pedro Almodovar : La Voix humaine et Strange Way of Life.

> La Voix humaine (2020) : Une femme regarde le temps passer à côté des valises de son ex-amant (qui est censé venir les chercher, mais n’arrive jamais) et d’un chien agité qui ne comprend pas que son maître l’ait abandonné. Deux êtres vivants face à l’abandon.

> Strange Way of Life (2023) : Silva traverse le désert à cheval pour retrouver Jake qu’il a connu vingt-cinq ans plus tôt lorsqu’ils étaient tous deux tueurs à gages. Silva souhaite renouer avec son ami d’enfance désormais shérif mais ces retrouvailles ne sont pas sa seule motivation…

Tarif : de 3 à 6€ séance de 21h.

2023-08-22 21:00:00

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Tuesday, August 22, 2023 for a 9pm screening!

>> « The Almodovar Experience »

Drama, Western by Pedro Almodóvar – Spain

with Tilda Swinton, Ethan Hawke, Pedro Pasc

Running time: 1 h 01 – Original versions with French subtitles

Two medium-length films by Pedro Almodovar: La Voix humaine and Strange Way of Life.

> La Voix humaine (2020): A woman watches time go by, next to her ex-lover’s suitcases (he’s supposed to come and get them, but never arrives) and a restless dog who can’t understand why his owner has abandoned him. Two living beings facing abandonment.

> Strange Way of Life (2023): Silva crosses the desert on horseback to find Jake, whom he knew twenty-five years earlier when they were both hitmen. Silva wants to reconnect with his childhood friend, now a sheriff, but the reunion isn’t his only motivation?

Price: 3 to 6? 9pm showing

El cine Le Palais le da la bienvenida el martes 22 de agosto de 2023 a las 21:00 horas

>> « La experiencia Almodóvar

Drama, Western de Pedro Almodóvar – España

con Tilda Swinton, Ethan Hawke, Pedro Pasc

Duración: 1 h 01 – Versiones originales con subtítulos en francés

Dos mediometrajes de Pedro Almodóvar: La voz humana y Extraño modo de vida.

> La voz humana (2020): Una mujer ve pasar el tiempo junto a las maletas de su ex amante (que se supone que vendrá a recogerlas, pero nunca llega) y un perro inquieto que no entiende por qué su dueño le ha abandonado. Dos seres vivos enfrentados al abandono.

> Extraña forma de vida (2023): Silva cruza el desierto a caballo para encontrar a Jake, a quien conoció veinticinco años antes, cuando ambos eran sicarios. Silva quiere reencontrarse con su amigo de la infancia, ahora sheriff, pero el reencuentro no es su única motivación..

Precio: de 3 a 6? proyección a las 21.00 horas

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Dienstag, den 22. August 2023, zu einer Vorstellung um 21 Uhr!

>> « Die Erfahrung Almodóvar »

Drama, Western von Pedro Almodóvar – Spanien

mit Tilda Swinton, Ethan Hawke, Pedro Pasc

Dauer: 1 Std. 01 – Originalfassungen mit deutschen Untertiteln

Zwei mittellange Filme von Pedro Almodóvar: La Voix humaine und Strange Way of Life.

> La Voix humaine (2020) : Eine Frau beobachtet, wie die Zeit vergeht, neben den Koffern ihres Ex-Liebhabers (der sie eigentlich abholen sollte, aber nie ankommt) und einem unruhigen Hund, der nicht versteht, dass sein Herrchen ihn verlassen hat. Zwei Lebewesen, die mit dem Verlassenwerden konfrontiert sind.

> Strange Way of Life (2023) : Silva reitet durch die Wüste, um Jake zu treffen, den er vor fünfundzwanzig Jahren kennengelernt hat, als sie beide Auftragskiller waren. Silva will seinen Jugendfreund, der inzwischen Sheriff ist, wiedersehen, aber das ist nicht sein einziges Motiv

Eintrittspreis: von 3 bis 6? um 21 Uhr

