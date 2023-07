Cinéma « Les ours gloutons » Au cinéma Le Palais Lourdes, 18 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 18 août 2023 pour une séance spéciale cinéma en famille !

>> Vendredi 18 août 2023 à 17h : « Les ours gloutons »

A partir de 3 ans.

Animation de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova

Durée : 0 h 42

L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine toujours bien.

Tarif : 3€ la séance de 17h..

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Friday, August 18, 2023 for a special family cinema session!

>> Friday, August 18, 2023 at 5pm: « Les ours gloutons » (The Gluttonous Bears)

Ages 3 and up.

Animation by Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova

Running time: 0 h 42

One of the two bears is full-figured, while the other is tiny? Nico and Mika are not just any bears. As everyone knows, brown bears tend to be loners, but these two are great friends, living in a comfortable house in the middle of the forest. They share a passion for good food, and will do anything to obtain it effortlessly, whatever the risks. Their plans are sometimes thwarted, but each of their adventures always has a happy ending.

Price: 3? per 5pm session.

Este viernes 18 de agosto de 2023, el cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección especial de cine familiar

>> Viernes 18 de agosto de 2023 a las 17:00 h: « Les ours gloutons » (Los osos glotones)

A partir de 3 años.

Animación de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova

Duración: 0 h 42

Uno de los dos osos es muy gordito, mientras que el otro es muy pequeño? Nico y Mika no son osos cualquiera. Como todo el mundo sabe, los osos pardos tienden a ser solitarios, pero estos dos son grandes amigos, viven en una acogedora casa en medio del bosque. Comparten la pasión por la buena comida y harán lo que sea para conseguirla sin esfuerzo, sean cuales sean los riesgos. Sus planes a veces se frustran, pero cada una de sus aventuras siempre tiene un final feliz.

Precio: 3 euros por pase a las 17.00 horas.

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 18. August 2023, zu einer speziellen Filmvorführung für die ganze Familie!

>> Freitag, 18. August 2023 um 17 Uhr: « Die gefräßigen Bären »

Ab 3 Jahren.

Animation von Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova

Dauer: 0 Std. 42

Einer der beiden ist füllig, während der andere ganz klein ist? Nico und Mika sind keine gewöhnlichen Bären. Wie jeder weiß, neigen Braunbären dazu, Einzelgänger zu sein, aber die beiden sind gute Freunde, die in einem gemütlichen Haus mitten im Wald leben. Sie teilen die gleiche Leidenschaft für gutes Essen und würden alles tun, um mühelos an gutes Essen zu kommen, egal wie hoch das Risiko ist. Manchmal werden ihre Pläne durchkreuzt, aber jedes ihrer Abenteuer geht immer gut aus.

Eintrittspreis: 3? für die Vorstellung um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Lourdes|CDT65