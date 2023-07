Cinéma « Seconde jeunesse » Au cinéma Le Palais Lourdes, 18 août 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 18 août 2023 pour une séance cinéma !

>> Vendredi 18 août 2023 à 21h : « Seconde jeunesse »

Comédie, Romance de Gianni Di Gregorio – Italie

avec Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata

Durée : 1 h 37 – Version originale sous titrée en français

Astolfo, professeur à la retraite, doit quitter son appartement Romain, expulsé par la propriétaire. Désargenté, il décide de retourner au village de ses ancêtres, pour habiter le palais familial en ruine, vestige d’un patrimoine que chacun tente d’accaparer. Il se lie d’amitié avec le marginal qui squatte depuis des années la demeure, mais aussi avec un cuisinier retraité et un jeune sans emploi. Mais surtout, il rencontre Stefania, une femme de son âge, timide, douce et généreuse. Encouragé par ses amis, Astolfo fait un pas courageux et apprend avec joie qu’il n’est jamais trop tard pour tomber amoureux.

Tarif : de 3 à 6 € la séance de 21h..

Le Palais cinema welcomes you this Friday, August 18, 2023, for a cinema screening!

>> Friday, August 18, 2023 at 9pm: « Seconde jeunesse » (Second youth)

Comedy, Romance by Gianni Di Gregorio – Italy

with Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata

Running time: 1 h 37 – Original version with French subtitles

Astolfo, a retired professor, has to leave his Roman apartment, evicted by the landlady. Destitute, he decides to return to the village of his ancestors, to live in the ruined family palace, a vestige of a heritage that everyone is trying to monopolize. He befriends the outsider who has been squatting in the house for years, as well as a retired cook and an unemployed young man. But above all, he meets Stefania, a shy, gentle and generous woman of his own age. Encouraged by his friends, Astolfo takes a courageous step and happily learns that it’s never too late to fall in love.

Price: from 3 to 6? per 9pm showing.

El cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección de cine el viernes 18 de agosto de 2023

>> Viernes 18 de agosto de 2023 a las 21:00 h: « Seconde jeunesse » (Segunda juventud)

Comedia, Romance de Gianni Di Gregorio – Italia

con Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata

Duración: 1 h 37 – Versión original con subtítulos en francés

Astolfo, un profesor jubilado, tiene que abandonar su piso romano después de que la casera le eche. Desamparado, decide volver al pueblo de sus antepasados, a vivir en el ruinoso palacio familiar, vestigio de un patrimonio que todos intentan monopolizar. Entabla amistad con el forastero que ocupa la casa desde hace años, así como con una cocinera jubilada y un joven en paro. Pero, sobre todo, conoce a Stefania, una mujer de su edad, tímida, amable y generosa. Animado por sus amigos, Astolfo da un paso valiente y aprende con alegría que nunca es demasiado tarde para enamorarse.

Precio: de 3 a 6 euros por proyección a las 21.00 horas.

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 18. August 2023, zu einer Filmvorführung!

>> Freitag, 18. August 2023 um 21 Uhr: « Zweite Jugend »

Komödie, Romanze von Gianni Di Gregorio – Italien

mit Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata

Dauer: 1 Std. 37 Min. – Originalfassung mit französischen Untertiteln

Astolfo, ein pensionierter Lehrer, muss seine römische Wohnung verlassen, da er von der Vermieterin rausgeworfen wurde. Da er kein Geld hat, beschließt er, in das Dorf seiner Vorfahren zurückzukehren, um dort den verfallenen Familienpalast zu bewohnen, der ein Überbleibsel eines Erbes ist, das jeder für sich beanspruchen will. Er freundet sich mit dem Außenseiter an, der das Haus seit Jahren besetzt hält, aber auch mit einem pensionierten Koch und einem arbeitslosen Jugendlichen. Vor allem aber lernt er Stefania kennen, eine Frau in seinem Alter, die schüchtern, sanft und großzügig ist. Von seinen Freunden ermutigt, wagt Astolfo einen mutigen Schritt und lernt mit Freude, dass es nie zu spät ist, sich zu verlieben.

Eintrittspreis: 3 bis 6 ? für die Vorstellung um 21 Uhr.

