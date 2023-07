Cinéma « Ollie & compagnie » Au cinéma Le Palais Lourdes, 15 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce mardi 15 août 2023 pour une séance de cinéma familiale !

>> Mardi 15 août 2023 à 17h : « Ollie & compagnie »

A partir de 3 ans.

Animation, Famille de Anton Setola – Belgique

Durée : 0 h 35

En plein cœur d’une ville grouillante, existe un havre de paix. C’est un petit parc, fermé et oublié, une véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C’est le pays d’Ollie, le hibou, de Charlie, la grenouille, de Mabel, la cigogne, et de cinq petits oiseaux. Les amis de Ollie y vivent de nombreuses aventures racontées en 9 chapitres et qui traitent, au niveau des regards d’enfants, des petites (mais essentielles) choses de la vie : la découverte, l’amitié, la solitude,… Il vaut mieux venir à la tombée de la nuit pour rencontrer Ollie et ses complices : c’est le moment où la ville s’endort et où ses habitants vont se coucher. Mais pas nos héros qui, eux, restent bien éveillés pour vivre leurs petites aventures.

Tarif :

– 3€ la séance de 17h.

2023-08-15 17:00:00 fin : 2023-08-15 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Tuesday, August 15, 2023, for a family cinema session!

>> Tuesday, August 15, 2023, 5pm: « Ollie & compagnie »

Ages 3 and up.

Animation, Family by Anton Setola – Belgium

Running time: 0 h 35

In the heart of a bustling city, there’s a haven of peace. It’s a small park, enclosed and forgotten, a veritable oasis in the middle of the urban jungle. It’s home to Ollie the owl, Charlie the frog, Mabel the stork and five little birds. Ollie?s friends have many adventures here, told in 9 chapters and dealing, from a child?s point of view, with the small (but essential) things in life: discovery, friendship, solitude, etc. It?s best to come at dusk to meet Ollie and his accomplices: that?s when the city falls asleep and its inhabitants go to bed. But not our heroes, who stay awake to live out their little adventures.

Price :

– 3? per 5pm session

El cine Le Palais le da la bienvenida este martes 15 de agosto de 2023 para una sesión de cine en familia

>> Martes 15 de agosto de 2023 a las 17h: « Ollie & compagnie

A partir de 3 años.

Animación, Familia de Anton Setola – Bélgica

Duración: 0 h 35

En el corazón de una ciudad bulliciosa, existe un remanso de paz. Es un pequeño parque, cerrado y olvidado, un verdadero oasis en medio de la jungla urbana. Es el hogar del búho Ollie, la rana Charlie, la cigüeña Mabel y cinco pajaritos. Los amigos de Ollie viven un montón de aventuras, contadas en 9 capítulos y que tratan, desde el punto de vista de un niño, de las pequeñas (pero esenciales) cosas de la vida: el descubrimiento, la amistad, la soledad, etc. Lo mejor es venir al atardecer para conocer a Ollie y sus cómplices: es cuando la ciudad se duerme y sus habitantes se van a la cama. Pero no nuestros héroes, que permanecen bien despiertos para vivir sus pequeñas aventuras.

Precio :

– 3? para la sesión de las 17h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Dienstag, den 15. August 2023, zu einer familiären Filmvorführung!

>> Dienstag, 15. August 2023 um 17 Uhr: « Ollie & Co

Ab 3 Jahren.

Animation, Familie von Anton Setola – Belgien

Dauer: 0 Std. 35

Mitten in einer wimmelnden Stadt existiert eine Oase der Ruhe. Es ist ein kleiner, geschlossener und vergessener Park, eine wahre Oase inmitten des Großstadtdschungels. Es ist die Heimat von Ollie, der Eule, Charlie, dem Frosch, Mabel, dem Storch, und fünf kleinen Vögeln. Ollies Freunde erleben dort zahlreiche Abenteuer, die in 9 Kapiteln erzählt werden und sich aus Kindersicht mit den kleinen (aber wesentlichen) Dingen des Lebens befassen: Entdeckung, Freundschaft, Einsamkeit usw. Am besten kommt man, wenn es dunkel ist, um Ollie und seine Freunde zu treffen: Dann schläft die Stadt ein und die Bewohner gehen ins Bett. Aber nicht unsere Helden, die wach bleiben, um ihre kleinen Abenteuer zu erleben.

Preis:

– 3? für die Vorstellung um 17 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Lourdes|CDT65