Cinéma « Un coup de maître » Au cinéma Le Palais Lourdes, 11 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille le vendredi 11 août 2023 pour une séance de cinéma !

>> Vendredi 11 août 2023 à 21h : « Un coup de maître »

Comédie de Rémi Bezançon – France

avec Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto

Durée : 1 h 35

Propriétaire d’une galerie d’art, Arthur Forestier représente Renzo Nervi, un peintre en pleine crise existentielle. Les deux hommes sont amis depuis toujours et, même si tout les oppose, l’amour de l’art les réunit. En panne d’inspiration depuis plusieurs années, Renzo sombre peu à peu dans une radicalité qui le rend ingérable. Pour le sauver, Arthur élabore un plan audacieux qui finira par les dépasser… Jusqu’où peut-on aller par amitié ?

Tarif :

– 3 à 6€ la séance de 21h.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you on Friday, August 11, 2023 for a movie screening!

>> Friday, August 11, 2023 at 9pm: « Un coup de maître » (A master stroke)

Comedy by Rémi Bezançon – France

with Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto

Running time: 1 h 35

Art gallery owner Arthur Forestier represents Renzo Nervi, a painter in the midst of an existential crisis. The two men have been friends all their lives, and even though they have nothing in common, their love of art unites them. Lacking inspiration for several years, Renzo is gradually sinking into a radicalism that makes him unmanageable. To save him, Arthur devises a daring plan that will eventually overtake them? How far can friendship go?

Price :

– 3 to 6? per 9pm screening

El cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección de cine el viernes 11 de agosto de 2023

>> Viernes 11 de agosto de 2023 a las 21:00 h: « Un coup de maître » (Un golpe de maestro)

Comedia de Rémi Bezançon – Francia

con Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto

Duración: 1 h 35

El galerista Arthur Forestier representa a Renzo Nervi, un pintor en plena crisis existencial. Los dos hombres han sido amigos toda la vida y, aunque no tienen nada en común, su amor por el arte les une. Falto de inspiración desde hace varios años, Renzo se hunde poco a poco en un radicalismo que le hace ingobernable. Para salvarlo, Arthur urde un audaz plan que acabará por alcanzarlos a ambos.. ¿Hasta dónde puede llegar la amistad?

Precio :

– de 3 a 6? por proyección a las 21h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 11. August 2023, zu einer Filmvorführung!

>> Freitag, 11. August 2023 um 21 Uhr: « Un coup de maître »

Komödie von Rémi Bezançon – Frankreich

mit Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Bastien Ughetto

Dauer: 1 h 35

Als Besitzer einer Kunstgalerie vertritt Arthur Forestier den Maler Renzo Nervi, der sich in einer existenziellen Krise befindet. Die beiden Männer sind seit jeher befreundet und obwohl alles gegen sie spricht, vereint sie die Liebe zur Kunst. Renzo, dem seit Jahren die Inspiration ausgegangen ist, verfällt langsam in eine Radikalität, die ihn untragbar macht. Um ihn zu retten, schmiedet Arthur einen kühnen Plan, der beide überfordert Wie weit kann man aus Freundschaft gehen?

Preisliste:

– 3 bis 6 ? pro Vorstellung um 21 Uhr

