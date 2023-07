Cinéma « Les ombres persanes » Au cinéma Le Palais Lourdes, 9 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille le mercredi 9 août 2023 pour une séance de cinéma !

>> Mercredi 9 août 2023 à 21h : « Les ombres persanes »

Drame de Mani Haghighi – Iran

avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Esmail Poor-Reza

Durée : 1 h 47 – Version originale sous titrée en français

À Téhéran, un homme et une femme découvrent par hasard qu’un autre couple leur ressemble trait pour trait. Passé le trouble et l’incompréhension va naître une histoire d’amour… et de manipulation.

Tarif :

– 3 à 6€ la séance de 21h.

2023-08-09 21:00:00 fin : 2023-08-09 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you on Wednesday, August 9, 2023 for a movie screening!

>> Wednesday, August 9, 2023 at 9pm: « Les ombres persanes » (Persian Shadows)

Drama by Mani Haghighi – Iran

with Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Esmail Poor-Reza

Running time: 1 h 47 – Original version with French subtitles

In Teheran, a man and a woman discover by chance that another couple resembles them exactly. Beyond the confusion and misunderstanding, a story of love… and manipulation is born.

Price :

– 3 to 6? per 9pm session

El cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección de cine el miércoles 9 de agosto de 2023

>> Miércoles 9 de agosto de 2023 a las 21:00 h: « Sombras persas

Drama de Mani Haghighi – Irán

con Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Esmail Poor-Reza

Duración: 1 h 47 – Versión original con subtítulos en francés

En Teherán, un hombre y una mujer descubren por casualidad que otra pareja es exactamente igual a ellos. Más allá de la confusión y el malentendido, nace una historia de amor… y una historia de manipulación.

Precio :

– de 3 a 6? por proyección a las 21h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Mittwoch, den 9. August 2023, zu einer Filmvorführung!

>> Mittwoch, 9. August 2023 um 21 Uhr: « Les ombres persanes »

Drama von Mani Haghighi – Iran

mit Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Esmail Poor-Reza

Dauer: 1 Std. 47 Min. – Originalfassung mit französischen Untertiteln

In Teheran entdecken ein Mann und eine Frau zufällig, dass ein anderes Paar ihnen bis aufs Haar gleicht. Nach der Verwirrung und dem Unverständnis entwickelt sich eine Geschichte der Liebe… und der Manipulation.

Preise:

– 3 bis 6 ? pro Vorstellung um 21 Uhr

