Cinéma « Jardins enchantés » Au cinéma Le Palais Lourdes, 9 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille le mercredi 9 août à 17h pour une séance de cinéma en famille !

>> « Jardins enchantés »

A partir de 3 ans.

Animation, Famille de Déborah Cheyenne Cruchon Judit Orosz, Nastia Voronina

Durée : 0 h 44

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !

Tarif : 3€ séance de 17h.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you on Wednesday August 9th at 5pm for a family cinema session!

>> « Enchanted Gardens

Ages 3 and up.

Animation, Family by Déborah Cheyenne Cruchon Judit Orosz, Nastia Voronina

Running time: 0 h 44

In a clearing, among the tall grasses or in the king’s orchard, wonderful worlds are hidden: enchanting gardens and lush forests often reveal magnificent secrets… Out of sight, insects, birds and even children experience extraordinary adventures!

Price: 3? at 5pm

El cine Le Palais le da la bienvenida el miércoles 9 de agosto a las 17:00 para una sesión de cine en familia

>> « Jardines encantados

A partir de 3 años.

Animación, Familia de Déborah Cheyenne Cruchon Judit Orosz, Nastia Voronina

Duración: 0 h 44

En un claro, entre la hierba alta o en el huerto del rey, se esconden mundos maravillosos: jardines encantados y bosques frondosos revelan a menudo secretos magníficos… Fuera de la vista, insectos, pájaros e incluso niños pueden vivir aventuras extraordinarias

Precio: 3? a las 17 h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Mittwoch, den 9. August um 17 Uhr zu einer Filmvorführung für die ganze Familie!

>> « Verzauberte Gärten » (Jardins enchantés)

Ab 3 Jahren.

Animation, Familie von Déborah Cheyenne Cruchon Judit Orosz, Nastia Voronina

Dauer: 0 Std. 44

Auf einer Lichtung, im hohen Gras oder im Obstgarten des Königs sind wunderbare Welten verborgen: Bezaubernde Gärten und üppige Wälder offenbaren oft wunderschöne Geheimnisse… Im Verborgenen erleben Insekten, Vögel und sogar Kinder außergewöhnliche Abenteuer!

Preis: 3? Sitzung um 17 Uhr

