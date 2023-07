Ciné conte « La baleine et l’escargote » Au cinéma Le Palais Lourdes, 4 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 4 août 2023 pour une séance spéciale ciné conte !

>> Vendredi 4 août 2023 à 10h30 : « La baleine et l’escargote »

Une histoire lue suivie d’un film d’animation

Animation, Famille de Max Lang, Daniel Snaddon

Durée : 0 h 40

De 3 à 6 ans

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Tarifs :

> 3 € : Tarif mis en place pour les séances en journée dites « en matinée ».

Il concerne les ciné-vacances et les ciné- seniors. Ce tarif s’applique aussi aux moins de 26 ans en soirée. Il permet au plus grand nombre de venir faire l’expérience du grand écran.

> 6 € : Tarif des séances en soirée (à 20 h les mardis et vendredis).

Les séances proposées :

• les mardis et vendredis à 20 h,

• un jeudi par mois, à 15 h 30, pour les seniors (prochaines dates : 25 mai, 15 juin, 20 juillet 2023).

2023-08-04 10:30:00 fin : 2023-08-04 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Friday, August 4, 2023, for a special ciné conte session!

>> Friday, August 4, 2023 at 10:30 am: « La baleine et l’escargote » (The whale and the snail)

A story read followed by an animated film

Animation, Family by Max Lang, Daniel Snaddon

Running time: 0 h 40

Ages 3 to 6

A little sea snail is bored on the rock of an old port and dreams of traveling the world. One day, a large humpback whale offers to take him on a voyage across the world?s oceans. This unusual friendship takes us on a fabulous odyssey into the heart of nature, from the infinitely small to the infinitely large.

Price :

> 3 ? this rate applies to all-day matinee screenings.

This rate applies to ciné-vacances and ciné-seniors. This rate also applies to under-26s in the evening. It allows as many people as possible to come and experience the big screen.

> 6 ? : Rate for evening screenings (at 8 p.m. on Tuesdays and Fridays).

Suggested screenings :

? Tuesdays and Fridays at 8 p.m,

? one Thursday a month, at 3:30 p.m., for seniors (next dates: May 25, June 15, July 20, 2023)

Este viernes 4 de agosto de 2023, el cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección especial de cine cuentacuentos

>> Viernes 4 de agosto de 2023 a las 10:30 h: « La baleine et l’escargote » (La ballena y el caracol)

Un cuento leído seguido de una película de animación

Animación, Familia de Max Lang, Daniel Snaddon

Duración: 0 h 40

De 3 a 6 años

Un pequeño caracol de mar se aburre en la roca de un viejo puerto y sueña con viajar por el mundo. Un día, una gran ballena jorobada se ofrece a llevarlo en un viaje a través de los océanos del mundo. Esta insólita amistad nos lleva en una fabulosa odisea al corazón de la naturaleza, de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande.

Precio :

> 3 ? esta es la tarifa para las proyecciones matinales diurnas.

Se aplica a los ciné-vacances y ciné-seniors. Esta tarifa también se aplica a los menores de 26 años por la noche. Permite al mayor número posible de personas venir a disfrutar de la gran pantalla.

> 6 ? precio de las proyecciones nocturnas (a las 20 h los martes y viernes).

Proyecciones ofrecidas :

martes y viernes a las 20h,

? un jueves al mes, a las 15.30 h, para mayores (próximas fechas: 25 de mayo, 15 de junio, 20 de julio de 2023)

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 4. August 2023, zu einer Sondervorstellung des Märchenkinos!

>> Freitag, 4. August 2023 um 10.30 Uhr: « Der Wal und die Schnecke »

Eine vorgelesene Geschichte, gefolgt von einem Animationsfilm

Animation, Familie von Max Lang, Daniel Snaddon

Dauer: 0 Std. 40 Min

Von 3 bis 6 Jahren

Eine kleine Meeresschnecke langweilt sich auf dem Felsen eines alten Hafens und träumt davon, die Welt zu bereisen. Eines Tages bietet ihr ein großer Buckelwal an, sie auf eine Reise durch die Ozeane der Welt mitzunehmen. Diese ungewöhnliche Freundschaft führt uns auf eine märchenhafte Odyssee durch die Natur, vom Kleinsten bis zum Größten.

Preise:

> 3 ? : Dieser Tarif gilt für Vorführungen am Tag, die als « Matinee » bezeichnet werden.

Er gilt für Kino-Ferien und Senioren-Kinos. Dieser Tarif gilt auch für Personen unter 26 Jahren in den Abendvorstellungen. Er ermöglicht es möglichst vielen Menschen, die große Leinwand zu erleben.

> 6 ? : Preis für Abendvorstellungen (dienstags und freitags um 20 Uhr).

Die angebotenen Vorstellungen :

? dienstags und freitags um 20 Uhr,

? ein Donnerstag im Monat um 15:30 Uhr für Senioren (nächste Termine: 25. Mai, 15. Juni, 20. Juli 2023)

