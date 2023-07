Cinéma « Une nuit » Au cinéma Le Palais Lourdes, 4 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 4 août 2023 pour une séance de cinéma !

>> Vendredi 4 août 2023 à 21h : « Une nuit »

Ce film est présenté hors compétition et en clôture du Certain Regard Festival de Cannes 2023

Drame de Alex Lutz – France

avec Alex Lutz, Karin Viard, Jérôme Pouly

Durée : 1 h 30

Paris, métro bondé, un soir comme les autres. Une femme bouscule un homme, ils se disputent. Très vite le courant électrique se transforme… en désir brûlant. Les deux inconnus sortent de la rame et font l’amour dans la cabine d’un photomaton.

La nuit, désormais, leur appartient.

Dans ce Paris aux rues désertées, aux heures étirées, faudra-t-il se dire au revoir ?

Tarif :

– 3 à 6€ la séance de 21h.

2023-08-04 21:00:00 fin : 2023-08-04 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Friday, August 4, 2023, for a movie screening!

>> Friday, August 4, 2023 at 9pm: « One Night »

This film is presented out of competition and closes the Certain Regard Festival de Cannes 2023

Drama by Alex Lutz – France

with Alex Lutz, Karin Viard, Jérôme Pouly

Running time: 1 h 30

Paris, crowded subway, an evening like any other. A woman pushes a man and they argue. Soon the electric current turns into burning desire. The two strangers leave the train and make love in a photo booth.

The night is now theirs.

In this Paris of deserted streets and stretched hours, will they have to say goodbye?

Price :

– 3 to 6? per 9pm showing

El cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección de cine el viernes 4 de agosto de 2023

>> Viernes 4 de agosto de 2023 a las 21:00 h: « Una noche »

Esta película se presenta fuera de concurso y como película de clausura del Festival Certain Regard de Cannes 2023

Drama de Alex Lutz – Francia

con Alex Lutz, Karin Viard, Jérôme Pouly

Duración: 1 h 30

París, metro abarrotado, una noche como cualquier otra. Una mujer empuja a un hombre y discuten. Pronto la corriente eléctrica se convierte en… ardiente deseo. Los dos desconocidos salen del tren y hacen el amor en un fotomatón.

La noche ya es suya.

En este París de calles desiertas y largas horas, ¿tendrán que despedirse?

Precio :

– de 3 a 6? por proyección a las 21h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 4. August 2023, zu einer Filmvorführung!

>> Freitag, 4. August 2023 um 21 Uhr: « Une nuit » (Eine Nacht)

Dieser Film wird außerhalb des Wettbewerbs und als Abschluss von Certain Regard Festival de Cannes 2023 gezeigt

Drama von Alex Lutz – Frankreich

mit Alex Lutz, Karin Viard, Jérôme Pouly

Dauer: 1 Std. 30 Min

Paris, überfüllte Metro, ein Abend wie jeder andere. Eine Frau rempelt einen Mann an, sie streiten sich. Sehr schnell verwandelt sich der elektrische Strom in brennendes Verlangen. Die beiden Unbekannten verlassen den Zug und lieben sich in einem Fotoautomaten.

Die Nacht gehört ihnen.

Werden sie sich in diesem Paris mit seinen verlassenen Straßen und den langen Stunden voneinander verabschieden müssen?

Preisliste:

– 3 bis 6 ? für die Vorstellung um 21 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Lourdes|CDT65