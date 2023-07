Cinéma « Le retour » Au cinéma Le Palais Lourdes, 1 août 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille le mardi 1er août 2023 pour une séance de cinéma !

>> Mardi 1er août 2023 à 21h : « Le retour »

Ce film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2023

Drame de Catherine Corsini – France

avec Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou

Durée : 1 h 46

Khédidja travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s’occuper des enfants le temps d’un été en Corse. L’opportunité pour elle de retourner avec ses filles, Jessica et Farah, sur cette île qu’elles ont quittée quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques.

Alors que Khédidja se débat avec ses souvenirs, les deux adolescentes se laissent aller à toutes les tentations estivales : rencontres inattendues, 400 coups, premières expériences amoureuses. Ce voyage sera l’occasion pour elles de découvrir une partie cachée de leur histoire.

Tarif :

– 3 à 6€ la séance de 21h.

2023-08-01 21:00:00 fin : 2023-08-01 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you on Tuesday, August 1, 2023, for a movie screening!

>> Tuesday, August 1, 2023, 9pm: « The Return

This film was presented in competition at the Cannes Film Festival 2023

Drama by Catherine Corsini – France

with Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou

Running time: 1 h 46

Khédidja works for a wealthy Parisian family, who offer her the chance to look after their children for a summer in Corsica. It’s an opportunity for her to return with her daughters, Jessica and Farah, to the island they left 15 years earlier in tragic circumstances.

While Khédidja struggles with her memories, the two teenagers indulge in all the temptations of summer: unexpected encounters, the 400 knocks, first experiences of love. This trip will be an opportunity for them to discover a hidden part of their history.

Price :

– 3 to 6? per 9pm session

El martes 1 de agosto de 2023, el cine Le Palais le da la bienvenida a una proyección de cine

>> Martes 1 de agosto de 2023 a las 21:00 h: « El regreso

Esta película fue presentada en competición en el Festival de Cannes 2023

Drama de Catherine Corsini – Francia

con Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou

Duración: 1 h 46

Khédidja trabaja para una adinerada familia parisina, que le pide que cuide de sus hijos durante un verano en Córcega. Es la oportunidad de volver con sus hijas, Jessica y Farah, a la isla que abandonaron hace 15 años en trágicas circunstancias.

Mientras Khédidja lucha con sus recuerdos, las dos adolescentes se entregan a todas las tentaciones del verano: encuentros inesperados, los 400 golpes, primeras experiencias amorosas. Este viaje les brindará la oportunidad de descubrir una parte oculta de su historia.

Precio :

– de 3 a 6? por proyección a las 21 h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Dienstag, den 1. August 2023, zu einer Filmvorführung!

>> Dienstag, 1. August 2023 um 21 Uhr: « Die Rückkehr »

Dieser Film wurde im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes 2023 gezeigt

Drama von Catherine Corsini – Frankreich

mit Aïssatou Diallo Sagna, Suzy Bemba, Esther Gohourou

Dauer: 1 Std. 46

Khédidja arbeitet für eine wohlhabende Pariser Familie, die ihr anbietet, sich einen Sommer lang auf Korsika um die Kinder zu kümmern. Die Gelegenheit für sie, mit ihren Töchtern Jessica und Farah auf die Insel zurückzukehren, die sie vor 15 Jahren unter tragischen Umständen verlassen haben.

Während Khédidja mit ihren Erinnerungen ringt, geben sich die beiden Teenager allen sommerlichen Verlockungen hin: unerwartete Begegnungen, 400 Coups, erste Liebeserfahrungen. Diese Reise wird ihnen die Gelegenheit bieten, einen verborgenen Teil ihrer Geschichte zu entdecken.

Preise:

– 3 bis 6 ? pro Vorstellung um 21 Uhr

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Lourdes|CDT65