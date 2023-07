Cinéma « Le grand jour du lièvre » Au cinéma Le Palais Lourdes, 28 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 28 juillet 2023 pour une séance de cinéma familiale !

>> Vendredi 28 juillet 2023 à 17h : « Le grand jour du lièvre »

Animation, Famille de Dace Riduze, Maris Brinkmanis

Durée : 0 h 48 – à partir de 3 ans

Programme de 4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB :

> Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14′) :

Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité !

> Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10′) :

Pâques approche à grands pas. Toute la famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !

> Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ‘) :

Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries.

> Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13’) :

Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre, des petits grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie.

Tarif :

– 3€ la séance de 17h.

2023-07-28 17:00:00 fin : 2023-07-28 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Friday, July 28, 2023, for a family cinema session!

>> Friday, July 28, 2023 at 5pm: « Le grand jour du lièvre » (The Hare’s Big Day)

Animation, Family by Dace Riduze, Maris Brinkmanis

Running time: 0 h 48 – from 3 years old

Program of 4 animated puppet films by AB Studios:

> Dace Riduze?s Peas (2020, 14′):

Eight peas enjoy the warmth of their cosy pod. But a hungry worm disturbs their peace and quiet!

> Le Grand jour du lièvre by Dace Riduze (2015, 10′):

Easter is fast approaching. The whole Rabbit family is working hard to make sure the eggs are ready on time!

> Vaïkiki by Maris Brinkmanis (2017, 10′):

One evening in a patisserie, a chocolate truffle falls from its shelf and lands on a plate of sweets.

> Le Grain de poussière by Dace Riduze (2018, 13′):

As soon as a little boy leaves his room, little specks of dust emerge from their hiding place and lead the good life.

Price :

– 3? per 5pm screening

El cine Le Palais le da la bienvenida este viernes 28 de julio de 2023 para una sesión de cine en familia

>> Viernes 28 de julio de 2023 a las 17:00 h: « Le grand jour du lièvre » (El gran día de la liebre)

Animación, En familia por Dace Riduze, Maris Brinkmanis

Duración: 0 h 48 – a partir de 3 años

Programa de 4 películas de animación con marionetas de AB Studios:

> Guisantes de Dace Riduze (2020, 14′):

Ocho guisantes disfrutan del calor de su acogedora vaina. Pero un gusano hambriento perturba su tranquilidad

> Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10′):

La Pascua se acerca rápidamente. Toda la familia Rabbit trabaja duro para que los huevos estén listos a tiempo

> Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10′):

Una tarde, en una pastelería, una trufa de chocolate se cae del estante y aterriza en un plato de dulces.

> Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13′):

En cuanto un niño sale de su habitación, pequeñas motas de polvo salen de su escondite y viven la buena vida.

Precio :

– 3? para la proyección de las 17h

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 28. Juli 2023, zu einer familiären Filmvorführung!

>> Freitag, 28. Juli 2023 um 17 Uhr: « Der große Tag des Hasen »

Animation, Familie von Dace Riduze, Maris Brinkmanis

Dauer: 0 Std. 48 Min. – Ab 3 Jahren

Programm mit 4 Puppentrickfilmen von AB Studios :

> Die Erbsen von Dace Riduze (2020, 14′) :

Acht Erbsen genießen die Wärme ihrer kuscheligen Schote. Doch ein hungriger Wurm stört ihre Ruhe!

> Der große Tag des Hasen von Dace Riduze (2015, 10′):

Ostern steht vor der Tür. Die ganze Hasenfamilie arbeitet hart, damit die Eier rechtzeitig fertig sind!

> Vaïkiki von Maris Brinkmanis (2017, 10 ‘):

Eines Abends in einer Konditorei fällt ein Schokoladentrüffel vom Regal und landet auf einem Teller mit Süßigkeiten.

> Das Staubkorn von Dace Riduze (2018, 13’):

Sobald ein kleiner Junge sein Zimmer verlässt, kommen kleine Staubkörner aus ihrem Versteck und führen ein schönes Leben.

Preisliste:

– 3? die Vorstellung um 17 Uhr

