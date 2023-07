Cinéma « Vers un avenir radieux » Au cinéma Le Palais Lourdes, 25 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places.

Au programme :

>> Mardi 25 juillet 2023 : « Vers un avenir radieux ».

Ce film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2023.

Comédie dramatique de Nanni Moretti – Italie

avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Durée : 1 h 35 – Version originale sous titrée en français

Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui ! Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.

Tarif :

– 3 à 6€ la séance de 21h.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema is located in downtown Lourdes, opposite the Halles, in a 450-seat cinema.

On the program:

>> Tuesday, July 25, 2023: « Vers un avenir radieux ».

This film was presented in competition at the Cannes Film Festival 2023.

Comedy-drama by Nanni Moretti – Italy

with Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Running time: 1 h 35 – Original version with French subtitles

Giovanni, a renowned Italian filmmaker, is preparing to shoot his new film. But between his marriage in crisis, his French producer on the verge of bankruptcy and his estranged daughter, everything seems to be working against him! Always on the edge, Giovanni is going to have to rethink his way of doing things if he wants to lead his little world towards a bright future.

Price :

– 3 to 6? per 9pm showing

El cine Le Palais está situado en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 localidades.

En el programa:

>> Martes 25 de julio de 2023: « Vers un avenir radieux ».

Película presentada en competición en el Festival de Cannes 2023.

Comedia dramática de Nanni Moretti – Italia

con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Duración: 1 h 35 – Versión original con subtítulos en francés

Giovanni, un cineasta italiano de renombre, se prepara para rodar su nueva película. Pero con su matrimonio en crisis, su productor francés al borde de la quiebra y su hija abandonándole, ¡todo parece ir en su contra! Siempre en la cuerda floja, Giovanni va a tener que replantearse su manera de hacer las cosas si quiere conducir su pequeño mundo hacia un futuro mejor.

Precio :

– de 3 a 6? por función de las 21h

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit einer Kapazität von 450 Plätzen.

Auf dem Programm stehen :

>> Dienstag, 25. Juli 2023: « Vers un avenir radieux » (In eine strahlende Zukunft).

Dieser Film wurde im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes 2023 gezeigt.

Drama-Komödie von Nanni Moretti – Italien

mit Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Dauer: 1 Std. 35 Min. – Originalfassung mit französischen Untertiteln

Giovanni, ein bekannter italienischer Filmemacher, bereitet sich auf die Dreharbeiten zu seinem neuen Film vor. Doch zwischen seiner kriselnden Ehe, seinem französischen Produzenten, der kurz vor dem Bankrott steht, und seiner Tochter, die ihn vernachlässigt, scheint alles gegen ihn zu arbeiten! Giovanni muss seine Arbeitsweise überdenken, wenn er seine kleine Welt in eine strahlende Zukunft führen will.

Preisliste:

– 3 bis 6 ? pro Vorstellung um 21 Uhr

