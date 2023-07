Cinéma « L’anniversaire de Tommy » Au cinéma Le Palais Lourdes, 21 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille ce vendredi 21 juillet 2023 pour une séance de cinéma familiale !

>> Vendredi 21 juillet 2023 à 17h : « l’anniversaire de Tommy »

Animation, Famille, Aventure de Michael Ekbladh – Allemagne

avec Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso

Durée : 1 h 15 – à partir de 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

Tarifs :

> 3 € : Tarif mis en place pour les séances en journée dites « en matinée ».

Il concerne les ciné-vacances et les ciné- seniors. Ce tarif s’applique aussi aux moins de 26 ans en soirée. Il permet au plus grand nombre de venir faire l’expérience du grand écran.

> 6 € : Tarif des séances en soirée (à 20 h les mardis et vendredis).

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you this Friday, July 21, 2023, for a family cinema session!

>> Friday, July 21, 2023 at 5pm: « Tommy’s Birthday »

Animation, Family, Adventure by Michael Ekbladh – Germany

with Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso

Running time: 1 h 15 – ages 3 and up

Tommy, a young rabbit, lives peacefully with his family in a lovely house, surrounded by many friends. But the birth of his little sister upsets his routine, and because of her, his fifth birthday party is in jeopardy. So begins a strange adventure to reach his beloved grandmother?s house?

Price :

> 3 ? : This rate applies to all-day matinee screenings.

This rate applies to ciné-vacances and ciné-seniors. This rate also applies to under-26s in the evening. It allows as many people as possible to experience the big screen.

> 6 ? price of evening screenings (at 8 p.m. on Tuesdays and Fridays)

El cine Le Palais le da la bienvenida este viernes 21 de julio de 2023 para una sesión de cine en familia

>> Viernes 21 de julio de 2023 a las 17:00 h: « El cumpleaños de Tommy

Animación, Familia, Aventura de Michael Ekbladh – Alemania

con Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso

Duración: 1 h 15 – a partir de 3 años

Tommy, un joven conejo, vive tranquilamente con su familia en una bonita casa, rodeado de muchos amigos. Pero el nacimiento de su hermana pequeña altera su rutina y, por culpa de ella, su fiesta de quinto cumpleaños puede peligrar. Así comienza una extraña aventura para llegar a casa de su querida abuela?

Precio :

> 3 ? esta tarifa se aplica a las proyecciones matinales de todo el día.

Esta tarifa se aplica a las películas de vacaciones y a las películas para mayores. Esta tarifa también se aplica a los menores de 26 años por la noche. Permite al mayor número posible de personas venir a disfrutar de la gran pantalla.

> 6 ? precio de las proyecciones nocturnas (a las 20 h los martes y viernes)

Das Kino Le Palais empfängt Sie am Freitag, den 21. Juli 2023, zu einer familiären Filmvorführung!

>> Freitag, 21. Juli 2023 um 17 Uhr: « Tommys Geburtstag »

Animation, Familie, Abenteuer von Michael Ekbladh – Deutschland

mit Fanny Roy, Jennifer Saunders, David Macaluso

Dauer: 1 Std. 15 Min. – Ab 3 Jahren

Tommy, ein junger Hase, lebt mit seiner Familie friedlich in einem hübschen Haus, umgeben von vielen Freunden. Doch die Geburt seiner kleinen Schwester bringt die Gewohnheiten durcheinander und wegen ihr droht die Geburtstagsfeier zu seinem fünften Geburtstag ins Wasser zu fallen. Es beginnt ein seltsames Abenteuer, um zum Haus seiner geliebten Großmutter zu gelangen

Preisliste :

> 3 ? : Dieser Tarif gilt für Vorführungen am Tag, die sogenannten « Matineen ».

Dieser Preis gilt für Kino-Ferien und Senioren-Kinos. Dieser Tarif gilt auch für Personen unter 26 Jahren in den Abendvorstellungen. Er ermöglicht es möglichst vielen Menschen, die große Leinwand zu erleben.

> 6 ? : Preis für Abendvorstellungen (dienstags und freitags um 20 Uhr)

