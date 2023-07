Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais Lourdes, 18 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 21 h.

Au programme :

>> mardi 18 juillet 2023 : « Il boemo »

Biopic, Historique de Petr Vaclav – film tchèco-slovaquo-italien

avec Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi, Elena Radonicich

Durée : 2 h 20

Version originale sous titrée en français.

1764. Dans une Venise libertine, le musicien et compositeur Josef Myslivecek, surnommé « Il Boemo », ne parvient pas à percer malgré son talent. Sa liaison avec une femme de la cour lui permet d’accéder à son rêve et de composer un opéra. Dès lors sa renommée grandit, mais jusqu’où ira-t-il ? La vie, l’œuvre et les frasques d’un compositeur de génie oublié que le jeune Mozart admirait.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Le Palais cinema welcomes you to Lourdes town center, opposite the Halles, in a 450-seat cinema. In partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, Le Palais gives pride of place to arthouse cinema.

The « culture and society » program offers the chance to discover cinematographies from all over the world.

There are two screenings a week: Tuesdays and Fridays at 9pm.

The program includes

>> Tuesday, July 18, 2023: « Il boemo »

Biopic, Historical by Petr Vaclav – Czech-Slovak-Italian film

with Vojt?ch Dyk, Barbara Ronchi, Elena Radonicich

Running time: 2 h 20

Original version with French subtitles.

1764. In libertine Venice, musician and composer Josef Myslivecek, nicknamed « Il Boemo », fails to break through despite his talent. His affair with a lady of the court enabled him to realize his dream and compose an opera. From then on, his fame grew, but how far would he go? The life, work and antics of a forgotten composer of genius whom the young Mozart admired.

Single ticket price for all sessions: 6?

El cine Le Palais está situado en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, la escena nacional de los Pirineos de Tarbes, se centra en el cine de autor.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Hay dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 21.00 h.

El programa incluye

>> Martes 18 de julio de 2023: « Il boemo »

Biopic histórico de Petr Vaclav – Película checo-eslovaca-italiana

con Vojt?ch Dyk, Barbara Ronchi, Elena Radonicich

Duración: 2 h 20 min

Versión original con subtítulos en francés.

1764. En la libertina Venecia, el músico y compositor Josef Myslivecek, apodado « Il Boemo », no logra abrirse camino a pesar de su talento. Su romance con una dama de la corte le permite realizar su sueño y componer una ópera. A partir de entonces, su fama crece, pero ¿hasta dónde llegará? La vida, la obra y las travesuras de un genial compositor olvidado al que el joven Mozart admiraba.

Precio de la entrada única para todas las proyecciones: 6 euros

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 21 Uhr.

Auf dem Programm stehen :

>> Dienstag, 18. Juli 2023: « Il boemo »

Biopic, Historisch von Petr Vaclav – tschechisch-slowakisch-italienischer Film

mit Vojt?ch Dyk, Barbara Ronchi, Elena Radonicich

Laufzeit: 2 Std. 20 Min

Originalfassung mit französischen Untertiteln.

1764. Im libertären Venedig gelingt es dem Musiker und Komponisten Josef Myslivecek, genannt « Il Boemo », trotz seines Talents nicht, den Durchbruch zu schaffen. Durch eine Affäre mit einer Hofdame konnte er seinen Traum verwirklichen und eine Oper komponieren. Von da an wächst sein Ruhm, aber wie weit wird er kommen? Das Leben, das Werk und die Eskapaden eines vergessenen, genialen Komponisten, den der junge Mozart bewunderte.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

