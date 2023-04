Les rendez-vous ciné « Art & Essai » Au cinéma Le Palais, 29 avril 2023, Lourdes.

Le cinéma Le Palais vous accueille au centre-ville de Lourdes, en face des halles, dans une salle à la capacité de 450 places. En partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, le cinéma Art & essai est à l’honneur.

Ainsi, la programmation « culture et société » offre la possibilité de découvrir les cinématographies du monde entier.

Deux séances hebdomadaires sont proposées : les mardis et vendredis à 20 h.

Au programme exceptionnellement un samedi :

>> Samedi 29 avril 2023 : « Les âmes soeurs »

Drame d’André Téchiné – France

avec Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana

Durée : 1 h 40

David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.

Tarif unique pour toutes les séances : 6 €.

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

Au cinéma Le Palais LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The cinema Le Palais welcomes you in the city center of Lourdes, in front of the market hall, in a room with a capacity of 450 seats. In partnership with Le Parvis, Tarbes Pyrenees national stage, the Art & Essai cinema is honored.

Thus, the « culture and society » program offers the possibility of discovering cinematographies from all over the world.

Two weekly screenings are proposed: Tuesdays and Fridays at 8 pm.

Exceptionally, the program will be held on a Saturday:

>> Saturday April 29, 2023 : « Les âmes soeurs » (Soulmates)

Drama by André Téchiné – France

with Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana

Running time: 1 hour and 40 minutes

David, a lieutenant in the French forces engaged in Mali, is seriously injured in an explosion. Repatriated to France, he suffers from amnesia and begins a long convalescence under the devoted eye of his sister Jeanne. In the family home in the Pyrenees, between mountains and lakes, Jeanne tries to revive his memory, but David doesn’t seem to care about reconciling with the one he was.

Single price for all sessions : 6 ?

El cine Le Palais le da la bienvenida en el centro de Lourdes, frente al mercado cubierto, en una sala de 450 plazas. En colaboración con Le Parvis, escenario nacional de Tarbes Pirineos, el cine Art & Essai ocupa un lugar privilegiado.

El programa « cultura y sociedad » ofrece la posibilidad de descubrir películas de todo el mundo.

Se ofrecen dos proyecciones semanales: martes y viernes a las 20.00 horas.

Excepcionalmente, el programa se proyectará un sábado:

>> Sábado 29 de abril de 2023: « Les âmes soeurs

Drama de André Téchiné – Francia

con Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana

Duración: 1 hora 40 minutos

David, teniente de las fuerzas francesas desplegadas en Malí, resulta gravemente herido en una explosión. Repatriado a Francia, sufre amnesia y comienza una larga convalecencia bajo la atenta mirada de su hermana Jeanne. En la casa familiar de los Pirineos, entre montañas y lagos, Jeanne intenta reavivar su memoria, pero a David no parece importarle reconciliarse con el hombre que solía ser.

Precio único para todas las proyecciones: 6 ?

Das Kino Le Palais empfängt Sie im Stadtzentrum von Lourdes, gegenüber den Markthallen, in einem Saal mit 450 Plätzen. In Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, steht hier das Arthouse-Kino im Vordergrund.

So bietet das Programm « Kultur und Gesellschaft » die Möglichkeit, die Filmkunst der ganzen Welt zu entdecken.

Es werden zwei Vorstellungen pro Woche angeboten: dienstags und freitags um 20 Uhr.

Auf dem Programm steht ausnahmsweise ein Samstag :

>> Samstag, 29. April 2023: « Les âmes soeurs » (Die Seelenverwandten)

Drama von André Téchiné – Frankreich

mit Benjamin Voisin, Noémie Merlant, Audrey Dana

Dauer: 1 h 40

David, ein Leutnant der in Mali eingesetzten französischen Streitkräfte, wird bei einer Explosion schwer verletzt. Als er nach Frankreich zurückgebracht wird, leidet er an Amnesie und beginnt eine lange Genesungsphase unter dem hingebungsvollen Blick seiner Schwester Jeanne. Im Haus der Familie in den Pyrenäen, zwischen Bergen und Seen, versucht Jeanne, seine Erinnerung wieder aufleben zu lassen, aber David scheint nicht daran interessiert zu sein, sich mit dem zu versöhnen, der er einmal war.

Einheitspreis für alle Vorstellungen: 6 ?

Mise à jour le 2023-03-28 par OT de Lourdes|CDT65